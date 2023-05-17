Нові "Калібри" не долітають до цілей та падають, — Віталій Кім

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Під час нічного обстрілу Миколаєва окупанти почали скоріш за все використовувати нову партію "Калібрів". Ці ракети, не такі високоточні й інколи не долітають до цілі.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

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У результаті нічних обстрілів Миколаєва виникло пошкодження шести багатоповерхових будівель, торговельного центру, автосалону та промислового об’єкта. Втім, одна крилата ракета так і не долетіла до цілі.

"Атакували знову "військові цілі", які знаходяться в торгівельних центрах та автосалонах. Є висновок, мій особистий, що це нові партії ракет, які погано працюють, виготовлені вже під час війни — в серпні 2022 року. Ці ракети летять не дуже точно та падають. Тому що вже вдруге коли одна з чотирьох, мінімум не долетіла до цілі", — зазначив Кім.

Очільник Миколаївської ОВА додав, що із жінкою, яка отримала поранення наразі все в порядку. Вона від вибухової хвилі впала та забила собі плече, однак наразі її стан стабільний.

Зазначимо, в Україні близько опівночі була оголошена масштабна повітряна тривога. Вона розповсюджувалася миттєво. У кількох регіонах лунали вибухи. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив світлину однієї з "військових цілей", куди влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.

Нагадаємо, за інформацією Миколаївської ОВА, станом на 15 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині було пошкоджено частково або повністю 17 833 цивільні об’єкти. У закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.