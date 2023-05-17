Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нові "Калібри" не долітають до цілей та падають, — Віталій Кім arrow

Нові "Калібри" не долітають до цілей та падають, — Віталій Кім

17 травня 2023 15:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нові "Калібри" не долітають до цілей та падають, — Віталій Кім
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час нічного обстрілу Миколаєва окупанти почали скоріш за все використовувати нову партію "Калібрів". Ці ракети, не такі високоточні й інколи не долітають до цілі. 

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону

Читайте також:

Обстріл Миколаєва 

У результаті нічних обстрілів Миколаєва виникло пошкодження шести багатоповерхових будівель, торговельного центру, автосалону та промислового об’єкта. Втім, одна крилата ракета так і не долетіла до цілі.

"Атакували знову "військові цілі", які знаходяться в торгівельних центрах та автосалонах. Є висновок, мій особистий, що це нові партії ракет, які погано працюють, виготовлені вже під час війни — в серпні 2022 року. Ці ракети летять не дуже точно та падають. Тому що вже вдруге коли одна з чотирьох, мінімум не долетіла до цілі", — зазначив Кім.

Очільник Миколаївської ОВА додав, що із жінкою, яка отримала поранення наразі все в порядку. Вона від вибухової хвилі впала та забила собі плече, однак наразі її стан стабільний. 

Зазначимо, в Україні близько опівночі була оголошена масштабна повітряна тривога. Вона розповсюджувалася миттєво. У кількох регіонах лунали вибухи. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив світлину однієї з "військових цілей", куди влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.

Нагадаємо, за інформацією Миколаївської ОВА, станом на 15 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині було пошкоджено частково або повністю 17 833 цивільні об’єкти. У закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB