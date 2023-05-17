Новые "Калибры" не долетают до целей и падают, — Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Новости.

Во время ночного обстрела Николаева оккупанты начали скорее использовать новую партию "Калибров". Эти ракеты, не столь высокоточные и иногда не долетают до цели.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

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В результате ночных обстрелов Николаева возникло повреждение шести многоэтажных построек, торгового центра, автосалона и промышленного объекта. Впрочем, одна крылатая ракета так и не долетела до цели.

"Атаковали снова "военные цели", которые находятся в торговых центрах и автосалонах. Есть вывод, мой личный, что это плохо работающие партии ракет, изготовленные уже во время войны — в августе 2022 года. Эти ракеты летят не очень точно и падают. Потому что уже второй раз, когда одна из четырех, минимум не долетела до цели", — отметил Ким.

Глава Николаевской ОВА добавил, что с женщиной, получившей ранение все в порядке. Она от взрывной волны упала и забила себе плечо, однако ее состояние стабильное.

Отметим, в Украине около полуночи была объявлена масштабная воздушная тревога. Она распространялась мгновенно. В нескольких регионах раздавались взрывы. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обнародовал фотографию одной из "военных целей", куда попали россияне. Судя по фото, пострадал супермаркет.

Напомним, по информации Николаевской ОВА, по состоянию на 15 мая с начала российского вторжения в Николаевской области было повреждено частично или полностью 17 833 гражданских объекта. В заведениях временного размещения Николаева находятся 367 внутренне перемещенных лиц.