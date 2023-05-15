Обстріли Миколаївщини: майже 18 тисяч пошкоджених об’єктів
Станом на 15 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 17 833 цивільні об’єкти. У закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Наразі частково або повністю пошкоджені 17 833 цивільних об'єкти, а саме:
- об’єкти житлового фонду — 11 795;
- медичні заклади — 105;
- навчальні заклади — 422;
- заклади культури — 204;
- об’єкти промислових підприємств — 200;
- об’єкти життєзабезпечення: газо — 1 410, електро — 1 120, водо — 43, теплопостачання — 96;
- інші не військові об’єкти — 2 438.
Станом на сьогодні в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.
Натепер без газопостачання всього 4 824 споживачів.
Крім того, в регіоні проводиться добровільна евакуація. Станом на 15 травня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді.