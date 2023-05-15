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Обстріли Миколаївщини: майже 18 тисяч пошкоджених об’єктів

15 травня 2023 11:06
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Беженар Тетяна
журналіст
Обстріли Миколаївщини: майже 18 тисяч пошкоджених об’єктів
Обстріляний житловий будинок. Фото: СБУ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 15 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 17 833 цивільні об’єкти. У закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

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Наразі частково або повністю пошкоджені 17 833 цивільних об'єкти, а саме:

  • об’єкти житлового фонду — 11 795;
  • медичні заклади — 105;
  • навчальні заклади — 422;
  • заклади культури — 204;
  • об’єкти промислових підприємств — 200;
  • об’єкти життєзабезпечення: газо — 1 410, електро — 1 120, водо — 43, теплопостачання — 96;
  • інші не військові об’єкти — 2 438.

Станом на сьогодні в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Натепер без газопостачання всього 4 824 споживачів.

Крім того, в регіоні проводиться добровільна евакуація. Станом на 15 травня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді. 

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