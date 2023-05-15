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Обстрелы Николаевщины: почти 18 тысяч поврежденных объектов

15 мая 2023 11:06
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Обстрелы Николаевщины: почти 18 тысяч поврежденных объектов
Обстрелянный жилой дом. Фото: СБУ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 15 мая с начала российского вторжения в Николаевской области повреждены частично или полностью 17 833 гражданских объекта. В заведениях временного размещения Николаева находятся 367 внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

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В настоящее время частично или полностью повреждены 17 833 гражданских объекта, а именно:

  • объекты жилищного фонда — 11 795;
  • медицинские учреждения — 105;
  • учебные заведения — 422;
  • заведения культуры — 204;
  • объекты промышленных предприятий — 200;
  • объекты жизнеобеспечения: газо — 1410, электро — 1120, водо — 43, теплоснабжение — 96;
  • другие не военные объекты — 2 438.

По состоянию на сегодняшний день в области продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

В настоящее время без газоснабжения всего 4 824 потребителя.

Кроме того, в регионе проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 15 мая в заведениях временного размещения Николаева находятся 367 внутренне перемещенных лиц.

Напомним, враг прилагает усилия, чтобы приостановить деятельность зерновых коридоров в Черном море. Россия обстреливает Николаевскую область для исключения ее участия в соглашении.

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