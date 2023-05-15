Обстрелы Николаевщины: почти 18 тысяч поврежденных объектов
По состоянию на 15 мая с начала российского вторжения в Николаевской области повреждены частично или полностью 17 833 гражданских объекта. В заведениях временного размещения Николаева находятся 367 внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
В настоящее время частично или полностью повреждены 17 833 гражданских объекта, а именно:
- объекты жилищного фонда — 11 795;
- медицинские учреждения — 105;
- учебные заведения — 422;
- заведения культуры — 204;
- объекты промышленных предприятий — 200;
- объекты жизнеобеспечения: газо — 1410, электро — 1120, водо — 43, теплоснабжение — 96;
- другие не военные объекты — 2 438.
По состоянию на сегодняшний день в области продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 4 824 потребителя.
Кроме того, в регионе проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 15 мая в заведениях временного размещения Николаева находятся 367 внутренне перемещенных лиц.
Напомним, враг прилагает усилия, чтобы приостановить деятельность зерновых коридоров в Черном море. Россия обстреливает Николаевскую область для исключения ее участия в соглашении.