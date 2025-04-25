Співробітник ТЦК на Одещині нібито погрожував чоловіку зброєю

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Поради юриста

У ЗМІ ширяться кадри, ймовірно з Одеської області, де нібито співробітник терцентру комплектування погрожує зброєю чоловіку. Після чого перехожого затримують та садять в авто.

Таке відео шириться соцмережами.

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Що на відео

На відео, яка знято в одному з населених пунктів Одеської області можна побачити хлопців які йдуть вздовж дороги, а потім раптово починають бігти. Одного з них "підрізає" чоловік у військовій формі, перекриває йому дорогу та протягує руку із якимось предметом. Після чого втікач піднімає руки та прямує до автівки із людьми у пікселі. У мережі шириться інформація, що нібито військовозобов'язаному загрожували пістолетом. Чи так це було насправді — невідомо, адже офіційної інформації поки немає.

Чоловік у формі. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який проігнорував повістку. А також про знижку на штрави від ТЦК.