Сотрудник ТЦК в Одесской области якобы угрожал мужчине оружием

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: Советы юриста

В СМИ распространяются кадры, вероятно из Одесской области, где якобы сотрудник терцентра комплектования угрожает оружием мужчине. После чего прохожего задерживают и сажают в авто.

Такое видео распространяется по соцсетям.

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Что на видео

На видео, которое снято в одном из населенных пунктов Одесской области можно увидеть ребят которые идут вдоль дороги, а затем внезапно начинают бежать. Одного из них "подрезает" человек в военной форме, перекрывает ему дорогу и протягивает руку с каким-то предметом. После чего беглец поднимает руки и направляется к машине с людьми в пикселе. В сети распространяется информация, что якобы военнообязанному угрожали пистолетом. Так ли это было на самом деле — неизвестно, ведь официальной информации пока нет.

Мужчина в форме. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который проигнорировал повестку. А также о скидке на штравы от ТЦК.