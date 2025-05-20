Нові дрони ГУР України Magura - на що вони здатні

Дрони Magura. Фото: ГУР

У новому фільмі від Головного управління розвідки продемонстрували кадри запуску FPV та дронів-камікадзе типу "крило" з катера Magura. Цей вид озброєння має підсилити позиції України у Чорному морі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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Нова надводна платформа Magura має здатність доставляти 4-8 дронів FPV (залежно від розмірів). Дальність дії цього типу озброєння становить 5-15 км. Крім того, безпілотний катер може нести до 4 БпЛА типу "крило", які вражають цілі на відстані до 45 км. Тому такі боєзапаси представлятимуть загрозу не тільки для ворожого флоту, але й для російської авіації.

"Завдяки "Маґурам" та іншим морським дронам вже відбувся доктринальний зсув. Є відома фраза, що Україні вдалося знищити фактично третину чорноморського флоту Росії, хоча в України немає флоту. Але я хотів би сказати: так це і є флот, сучасний флот ХХІ століття", — ділиться військовий експерт Михайло Самусь.

Дрон "Крило". Фото: ГУР

Дрон крупним планом. Фото: ГУР

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Румунія буде збивати російські дрони. А також про унікальні можливості ГУР.