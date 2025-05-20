Новые дроны ГУР Украины Magura - на что они способны

Дроны Magura. Фото: ГУР

В новом фильме от Главного управления разведки продемонстрировали кадры запуска FPV и дронов-камикадзе типа "крыло" с катера Magura. Этот вид вооружения должен усилить позиции Украины в Черном море.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

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Новая наводная платформа Magura обладает способностью доставлять 4-8 дронов FPV (в зависимости от размеров). Дальность действия этого типа вооружения составляет 5-15 км. Кроме того, беспилотный катер может нести до 4 БпЛА типа "крыло", которые поражают цели на расстоянии до 45 км. Поэтому такие боезапасы будут представлять угрозу не только для вражеского флота, но и для российской авиации.

"Благодаря "Магурам" и другим морским дронам уже произошел доктринальный сдвиг. Есть известная фраза, что Украине удалось уничтожить фактически треть черноморского флота России, хотя у Украины нет флота. Но я хотел бы сказать: так это и есть флот, современный флот XXI века", — говорит военный эксперт Михаил Самусь.

Дрон "Крыло" Фото: ГУР

Дрон крупным планом Фото: ГУР

Напомним, недавно мы писали о том, что Румыния будет сбивать российские дроны. А также об уникальных возможностях ГУР.