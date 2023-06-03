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Нові подробиці справи про "відкати" в Чорноморській міськраді

3 червня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нові подробиці справи про "відкати" в Чорноморській міськраді
Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради підозрюється в організації схеми "відкатів". За даними ЗМІ може йтись про голову управління освіти Лілію Алексейчук.  Їй та керівнику підприємства-підрядника обрано запобіжний захід. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі схеми

Згідно із розслідуванням, керівниця отримала хабар у розмірі 105 тисяч гривень від директора підрядної організації за безперешкодну оплату виконаних робіт з монтажу систем вентиляції та обслуговування мереж теплопостачання на об’єктах Управління. Вона також допомагала укладати договори з цим підприємством коштом бюджетних коштів.

Згідно зі схемою, вона отримувала 10% від вартості робіт як "відкат" за оплачені кошти з бюджету міськради, які підрядники виконували.

Оголошення про підозру

Начальницю управління було затримано в момент отримання неправомірних коштів. Крім того, було затримано й керівника підприємства-підрядника за надання неправомірної вигоди. Наразі їм повідомлено про підозру за фактами одержання та надання неправомірної вигоди відповідно (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України).

Фото: Одеська обласна прокуратура
Слідчі дії в Чорноморській міськраді. Фото: Одеська обласна прокуратура

Запобіжний захід

За клопотанням прокурора начальниці одного з управлінь Чорноморської міськради — обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 805 200 тис. грн. Тим часом керівнику підприємства-підрядника — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 214 720 гривень.

Нагадаємо, Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.

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