Нові подробиці справи про "відкати" в Чорноморській міськраді

Фото: Одеська обласна прокуратура

Начальниця одного з управлінь Чорноморської міськради, яка також є депутатом VIII скликання Одеської райради підозрюється в організації схеми "відкатів". За даними ЗМІ може йтись про голову управління освіти Лілію Алексейчук. Їй та керівнику підприємства-підрядника обрано запобіжний захід.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі схеми

Згідно із розслідуванням, керівниця отримала хабар у розмірі 105 тисяч гривень від директора підрядної організації за безперешкодну оплату виконаних робіт з монтажу систем вентиляції та обслуговування мереж теплопостачання на об’єктах Управління. Вона також допомагала укладати договори з цим підприємством коштом бюджетних коштів.

Згідно зі схемою, вона отримувала 10% від вартості робіт як "відкат" за оплачені кошти з бюджету міськради, які підрядники виконували.

Оголошення про підозру

Начальницю управління було затримано в момент отримання неправомірних коштів. Крім того, було затримано й керівника підприємства-підрядника за надання неправомірної вигоди. Наразі їм повідомлено про підозру за фактами одержання та надання неправомірної вигоди відповідно (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України).

Слідчі дії в Чорноморській міськраді. Фото: Одеська обласна прокуратура

Запобіжний захід

За клопотанням прокурора начальниці одного з управлінь Чорноморської міськради — обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 805 200 тис. грн. Тим часом керівнику підприємства-підрядника — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 214 720 гривень.

Нагадаємо, Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.