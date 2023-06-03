Новые подробности дела об "откатах" в Черноморском горсовете

Фото: Одесская областная прокуратура

Начальник одного из управлений Черноморского горсовета, который также является депутатом VIII созыва Одесского райсовета, подозревается в организации схемы "откатов". По данным СМИ, речь может идти о главе управления образования Лилии Алексейчук. Ей и руководителю предприятия-подрядчика избрана мера пресечения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Детали схемы

Согласно расследованию, руководительница получила взятку в размере 105 тысяч гривен от директора подрядной организации за беспрепятственную оплату выполненных работ по монтажу систем вентиляции и обслуживанию сетей теплоснабжения на объектах Управления. Она также помогала заключать договоры с этим предприятием за счет бюджетных средств.

Согласно схеме, она получала 10% от стоимости работ в качестве "отката" за оплаченные средства из бюджета горсовета, которые подрядчики выполняли.

Объявление о подозрении

Начальник управления был задержан в момент получения неправомерных средств. Кроме того, был задержан и руководитель предприятия-подрядчика за предоставление неправомерной выгоды. В настоящее время им доложено о подозрении по фактам получения и предоставления неправомерной выгоды соответственно (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Следственные действия в Черноморском горсовете. Фото: Одесская областная прокуратура

Мера пресечения

По ходатайству прокурора начальницы одного из управлений Черноморского горсовета — избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 тыс. грн. Между тем, руководителю предприятия-подрядчика — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 214 720 гривен.

Напомним, Служба безопасности Украины успешно раскрыла действовавшую в Одесской таможне коррупционную схему. Главным участником незаконных действий оказался начальник одного из таможенных постов, требовавший взятки от импортеров.