Нові подробиці теракту в Одесі — стан постраждалих

Місце теракту на Одещині. Фото: Нацполіція в Одеській області

Унаслідок теракту в Одеській області керівник громадської організації "Дія" Альберт Кручинін впав у кому. Його дружина Наталя наразі перебуває у стабільно тяжкому стані.



Про це повідомляє пресслужба Української добровольчої армії.

Стан постраждалих

"Вночі вдалось відвідати Альберта та Наталію в одному з медзакладів Одеси. Лікарі роблять неймовірну роботу. На жаль Альберт поки ще у комі. Наталя, в наслідок важкої контузії перебуває в тяжкому стані. Вірю, що їх жага до життя здолає все", — написав Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.



Наталя Кручиніна у лікарні. Фото: УДА

Альберт Кручинін у лікарні. Фото: УДА

Що відомо про теракт на Одещині 19 лютого

"Увечері у передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра — Альберт та Наталя Кручиніни", — зазначили у повідомленні.



За попередніми даними, під авто був прикріплений вибуховий пристрій, еквівалент якого становить близько 400г тротилу. Унаслідок вибуху подружжя доставили до лікарні з чисельними травмами.

Командування УДА вважає, що цей злочин є терористичним актом, а головною з версій є діяльність російських ДРГ. Добровольча армія гарантує анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати диверсантів.



Наразі відкрита кримінальна справа за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 5 ч. 2 ст. 115 ККУ. Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Цей злочин карається довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, Грузинська Служба безпеки (СГБ) на митниці затримала вантаж з вибухівкою, який начебто приїхав з України. У відомстві зазначають, що він мав вирушити до російського Воронежу для "здійснення терактів".

Також ми писали, раніше СБУ затримала на Одещині російського агента, який передавав РФ дані про зберігання токсичних речовин та готував екологічний теракт у регіоні.