На Одещині біля одного з військових об'єктів стався теракт — є важкопоранені

Місце теракту на Одещині. Фото: Нацполіція в Одеській області

В Одеській області в понеділок, 19 лютого, стався теракт біля одного з військових об'єктів. Невідомі підірвали автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували Альберт та Наталя Кручиніни. Зараз за їхнє життя боряться лікарі.

Про це повідомляє пресслужба Української добровольчої армії.

Що відомо про терористичний акт на Одещині 19 лютого

"Сьогодні увечері біля одного з військових обʼєктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра — Альберт та Наталя Кручиніни. Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція", — зазначили у повідомленні.

Альберт та Наталя Кручиніни. Фото: УДА

Командування УДА вважає, що цей злочин є терористичним актом, а головною з версій є діяльність російських ДРГ. Наразі підрозділи власної безпеки УДА вже мають термінові вказівки.

"Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram УДА

Що про такий випадок кажуть в поліції

За інформацією Нацполіції в Одеській області, вибух стався у селі Гвардійське. На місці події працювали пожежники, слідчі та правоохоронці.

"Унаслідок вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. Вони доставлені в лікарню з численними травмами", — написали у пресслужбі Нацполіції.

Пізніше в поліції повідомили, що готувався замах на вбивство двох людей, який було організовано способом, що загрожував життю інших осіб.

"Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі", — уточнили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Одещині російського агента, який передавав РФ дані про зберігання токсичних речовин та готував екологічний теракт в регіоні.

Також ми писали, що у Полтавській області викрили членів банди, які хотіли здійснити замах на вбивство поліцейського та депутата.