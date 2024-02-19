В Одесской области возле одного из военных объектов произошел теракт — есть тяжелораненые

Место теракта в Одесской области. Фото: Нацполиция в Одесской области

В Одесской области в понедельник, 19 февраля, произошел теракт возле одного из военных объектов. Неизвестные взорвали автомобиль Украинской добровольческой армии, где находились Альберт и Наталья Кручинины. Сейчас за их жизнь борятся врачи.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской добровольческой армии.

Что известно о террористическом акте в Одесской области 19 февраля

"Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра — Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизнь борются врачи. На месте работает полиция", — отметили в сообщении.

Альберт и Наталья Кручинины. Фото: УДА

Командование УДА считает, что это преступление является террористическим актом, а главной из версий является деятельность российских ДРГ. В настоящее время подразделения собственной безопасности УДА уже имеют срочные указания.

"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram УДА

Что о таком случае говорят в полиции

По информации Нацполиции в Одесской области, взрыв произошел в селе Гвардейское. На месте происшествия работали пожарные, следователи и милиционеры.

"В результате взрыва транспортного средства пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами", — написали в пресс-службе Нацполиции.

Позже в полиции сообщили, что готовилось покушение на убийство двух человек, которое было организовано способом, который угрожал жизни других лиц.

"Это преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы", — уточнили в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала в Одесской области российского агента, который передавал РФ данные о хранении токсичных веществ и готовил экологический теракт в регионе.

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