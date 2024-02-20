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Новые подробности теракта в Одессе — состояние пострадавших

20 февраля 2024 12:58
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новые подробности теракта в Одессе — состояние пострадавших
Место теракта в Одесской области. Фото: Нацполиция в Одесской области
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате теракта в Одесской области руководитель общественной организации "Дия" Альберт Кручинин впал в кому. Его жена Наталья находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской добровольческой армии.

Состояние пострадавших 

"Ночью удалось посетить Альберта и Наталию в одном из медучреждений Одессы. Врачи делают невероятную работу. К сожалению Альберт пока еще в коме. Наталья, в результате тяжелой контузии находится в тяжелом состоянии. Верю, что их жажда жизни преодолеет все", — написал Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

May be an image of hospital
Наталья Кручинина в больнице. Фото: УДА
May be an image of hospital
Альберт Кручинин в больнице. Фото: УДА

Что известно о теракте в Одесской области 19 февраля

"Вечером в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши собратья и сестры — Альберт и Наталья Кручинины ", — отметили в сообщении.

По предварительным данным, под авто было прикреплено взрывное устройство, эквивалент которого составляет около 400 г тротила. В результате взрыва супруги доставили в больницу с многочисленными травмами.

Командование УДА считает, что это преступление является террористическим актом, а главной из версий является деятельность российских ДРГ. Добровольческая армия гарантирует анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать диверсантов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 УКУ. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление карается пожизненным лишением свободы.

Напомним, Грузинская Служба безопасности на таможне задержала груз со взрывчаткой, который якобы приехал из Украины. В ведомстве отмечают, что он должен был отправиться в российский Воронеж для "совершения терактов".

Также мы писали, что ранее СБУ задержала в Одесской области российского агента, который передавал РФ данные о хранении токсичных веществ и готовил экологический теракт в регионе.

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