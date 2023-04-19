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Нові подробиці з нічного обстрілу Одеси: з'явилося відео з місця прильоту

19 квітня 2023 13:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни влучили у дитячий комплекс відпочинку в Одесі
Працівники ДСНС працюють на місці подій. Фото: ДСНС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог влучив у дитячий комплекс відпочинку в Одесі. Більшість дронів вдалося знищити під час нічної атаки.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Це чергове нагадування мешканцям південних регіонів про те, що курортна зона наразі не є абсолютно безпечною. Вона потрапляє у смугу небезпеки", — наголошує речниця "Півдня".

З'явилися перші кадри з місця влучення. На щастя, постраждалих нема, проте будівлі дуже понівечені.

Саме на узбережжі багато об'єктів для ураження і тому ця зона особливо небезпечна. 

Нагадаємо, сьогодні вночі 10 з 12 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони на півдні Одеси. Зафіксовано влучання в цивільні об'єкти.

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