Росіяни влучили у дитячий комплекс відпочинку в Одесі

Нові подробиці з нічного обстрілу Одеси: з'явилося відео з місця прильоту
Ворог влучив у дитячий комплекс відпочинку в Одесі. Більшість дронів вдалося знищити під час нічної атаки.
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
Військові відзначають, що тактика терористів не змінюється — вони б'ють у місця, де можуть знаходитися люди.
"Це чергове нагадування мешканцям південних регіонів про те, що курортна зона наразі не є абсолютно безпечною. Вона потрапляє у смугу небезпеки", — наголошує речниця "Півдня".
З'явилися перші кадри з місця влучення. На щастя, постраждалих нема, проте будівлі дуже понівечені.
Саме на узбережжі багато об'єктів для ураження і тому ця зона особливо небезпечна.
Нагадаємо, сьогодні вночі 10 з 12 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони на півдні Одеси. Зафіксовано влучання в цивільні об'єкти.