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Новые подробности по ночным обстрелам Одессы: появилось видео с места прилета

19 апреля 2023 13:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне попали в детский комплекс отдыха в Одессе
Сотрудники ГСЧС работают на месте событий. Фото: ГСЧС Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг попал в детский комплекс отдыха в Одессе. Большинство дронов удалось уничтожить во время ночной атаки.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Военные отмечают, что тактика террористов не меняется — они бьют в места, где могут находиться люди.

"Это очередное напоминание жителям южных регионов о том, что курортная зона пока не является абсолютно безопасной. Она попадает в полосу опасности", — отмечает спикер "Юга".

Появились первые кадры с места попадания. К счастью, пострадавших нет, однако здания сильно повреждены.

Именно на побережье много объектов для поражения, и поэтому эта зона особенно опасна.

Напомним, сегодня ночью 10 из 12 ударных беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны на юге Одессы. Зафиксировано попадание в гражданские объекты.

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