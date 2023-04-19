Россияне попали в детский комплекс отдыха в Одессе

Сотрудники ГСЧС работают на месте событий. Фото: ГСЧС Украины

Враг попал в детский комплекс отдыха в Одессе. Большинство дронов удалось уничтожить во время ночной атаки.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Военные отмечают, что тактика террористов не меняется — они бьют в места, где могут находиться люди.

"Это очередное напоминание жителям южных регионов о том, что курортная зона пока не является абсолютно безопасной. Она попадает в полосу опасности", — отмечает спикер "Юга".

Появились первые кадры с места попадания. К счастью, пострадавших нет, однако здания сильно повреждены.

Именно на побережье много объектов для поражения, и поэтому эта зона особенно опасна.

Напомним, сегодня ночью 10 из 12 ударных беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны на юге Одессы. Зафиксировано попадание в гражданские объекты.