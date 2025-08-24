Румунія ввела обов’язковий перелік документів для авто з України

Прикордонники перевіряють документи. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Українцям, які планують їхати до Румунії на авто, варто врахувати нововведення. Тепер обов’язковим став сертифікат техогляду автомобіля, який видають лише після перевірки на сертифікованій СТО. Якщо довідки немає, прикордонники можуть розвернути навіть із повним пакетом інших документів.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Документ про справність авто

Крім паспорта, документів на авто та страховки, тепер потрібен і сертифікат техобслуговування. У ньому має бути підтверджено, що машина справна, відповідає екологічним нормам і безпечна для руху. Без цієї довідки в’їзд буде заборонено.

Для поїздки також потрібні:

біометричний паспорт або віза;

документи на авто;

медичне страхування;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю чи запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків від 18 до 60 років;

довіреність, якщо машина не ваша.

Які митні обмеження на кордоні

Окремо діють і митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м'ясо, молочні вироби чи мед. Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети культурної цінності без дозволу. Готівку понад 10 тисяч євро треба обов’язково декларувати.

Домашніх улюбленців пускають лише за наявності ветеринарного паспорта з щепленнями та мікрочіпом. Ліки з наркотичними речовинами також потрібно декларувати.

Нагадаємо, до Верховної Ради подали законопроєкт щодо посилення відповідальності за незаконний виїзд з України та порушення строку перебування за кордоном. Також ми писали, що ВР може дозволити 22-річним чоловікам виїзд за кордон.