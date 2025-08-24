Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нові правила — до Румунії не пустять, якщо відсутній цей папірець

Нові правила — до Румунії не пустять, якщо відсутній цей папірець

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 18:13
Румунія ввела обов’язковий перелік документів для авто з України
Прикордонники перевіряють документи. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Українцям, які планують їхати до Румунії на авто, варто врахувати нововведення. Тепер обов’язковим став сертифікат техогляду автомобіля, який видають лише після перевірки на сертифікованій СТО. Якщо довідки немає, прикордонники можуть розвернути навіть із повним пакетом інших документів.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Документ про справність авто

Крім паспорта, документів на авто та страховки, тепер потрібен і сертифікат техобслуговування. У ньому має бути підтверджено, що машина справна, відповідає екологічним нормам і безпечна для руху. Без цієї довідки в’їзд буде заборонено.

Для поїздки також потрібні:

  • біометричний паспорт або віза;
  • документи на авто;
  • медичне страхування;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю чи запрошення);
  • військово-обліковий документ для чоловіків від 18 до 60 років;
  • довіреність, якщо машина не ваша.

Які митні обмеження на кордоні

Окремо діють і митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м'ясо, молочні вироби чи мед. Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети культурної цінності без дозволу. Готівку понад 10 тисяч євро треба обов’язково декларувати.

Домашніх улюбленців пускають лише за наявності ветеринарного паспорта з щепленнями та мікрочіпом. Ліки з наркотичними речовинами також потрібно декларувати.

Нагадаємо, до Верховної Ради подали законопроєкт щодо посилення відповідальності за незаконний виїзд з України та порушення строку перебування за кордоном. Також ми писали, що ВР може дозволити 22-річним чоловікам виїзд за кордон

Одеса Румунія авто документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації