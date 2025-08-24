Видео
Новые правила — в Румынию не пустят, если нет этой бумажки

Новые правила — в Румынию не пустят, если нет этой бумажки

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 18:13
Румыния ввела обязательный перечень документов для авто из Украины
Пограничники проверяют документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинцам, которые планируют ехать в Румынию на авто, стоит учесть нововведения. Теперь обязательным стал сертификат техосмотра автомобиля, который выдают только после проверки на сертифицированной СТО. Если справки нет, пограничники могут развернуть даже с полным пакетом других документов.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Документ об исправности авто

Кроме паспорта, документов на авто и страховки, теперь нужен и сертификат техобслуживания. В нем должно быть подтверждено, что машина исправна, соответствует экологическим нормам и безопасна для движения. Без этой справки въезд будет запрещен.

Для поездки также нужны:

  • биометрический паспорт или виза;
  • документы на авто;
  • медицинская страховка;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин от 18 до 60 лет;
  • доверенность, если машина не ваша.

Какие таможенные ограничения на границе

Отдельно действуют и таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молочные изделия или мед. Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы культурной ценности без разрешения. Наличные свыше 10 тысяч евро надо обязательно декларировать.

Домашних любимцев пускают только при наличии ветеринарного паспорта с прививками и микрочипом. Лекарства с наркотическими веществами также нужно декларировать.

Напомним, в Верховную Раду подали законопроект об усилении ответственности за незаконный выезд из Украины и нарушение срока пребывания за границей. Также мы писали, что ВР может разрешить 22-летним мужчинам выезд за границу.

Одесса Румыния авто документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
