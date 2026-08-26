Рекрутинг у ВМС: шлях кандидата від вибору до служби

Військовослужбовці Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Фото ілюстративне: ВМС ЗС України

Війна вносить свої корективи у повсякденне життя кожного українця. Вчорашні економісти, менеджери та консультанти сьогодні стають операторами дронів, інженерами, зв’язківцями. Але одна справа — вирішити піти до війська, і зовсім інша — зрозуміти, де саме твої знання та досвід можуть бути потрібні найбільше. Саме з цього для багатьох і починається рекрутинг.

Журналісти Новини.LIVE завітали на третю річницю 3 Центру рекрутингу ВМС ЗСУ та дізналися, як сьогодні відбувається відбір кандидатів, кого найбільше потребують у війську та з чого починається шлях до служби.

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3 Центр рекрутингу ВМС ЗСУ

Сьогодні у ВМС найбільше шукають мотивованих кандидатів із конкретними навичками. Особливо потрібні оператори безпілотних систем, технічні фахівці та інженери — за таких спеціалістів фактично конкурують різні підрозділи. При цьому кандидат може сам обрати конкретну посаду й підрозділ або звернутися до рекрутерів, які допоможуть підібрати варіант під його досвід і підготовку. До ВМС приходять і ті, хто повертається з-за кордону, і жінки, які сьогодні служать у різних підрозділах

"Перевага 3 Центру рекрутингу, по-перше, — це літо, море та пляж, а по-друге, це можливість проходити військову службу в лавах Військово-Морських Сил. Бо Військово-Морські Сили — це єдиний вид Збройних сил, у якому є всі складові: і морська авіація, і корабельна складова, і морська піхота, і автомобільна техніка, і логістика, і зв’язок. Тобто все, що захоче наш кандидат, ми знайдемо у Військово-Морських Силах", — пояснює начальник відділу супроводження заходів рекрутингу ВМС ЗСУ Віктор Самохін.

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Віктор Самохін про переваги 3 Центру рекрутингу ВМС ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Один із головних стереотипів навколо рекрутингу — що людина приходить до центру і фактично вже не впливає на те, куди її направлять. У 3 Центрі рекрутингу ВМС наголошують, що кандидат може просто прийти на консультацію, дізнатися про доступні напрямки, обговорити свої навички та побажання і лише після цього визначатися з посадою. Тут працюють з різними спеціальностями та підрозділами, а сам візит до рекрутера ні до чого не зобов’язує.

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Посада під кандидата

До Центру рекрутингу ВМС приходять люди з дуже різним досвідом і запитами. Серед кандидатів — чоловіки й жінки, молодь за програмою "Контракт 18–24", люди з бойовим досвідом, цивільні фахівці та ті, хто лише визначається зі своїм напрямком. Окремий попит сьогодні мають спеціальності, пов’язані з сучасними технологіями: IT, безпілотні авіаційні та роботизовані комплекси, безекіпажні катери. Водночас у Центрі наголошують, що можливості служби не обмежуються лише громадянами України.

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"Хотілося б наголосити, що сам процес рекрутингу — це залучення на добровільній основі громадян України, громадян інших держав і навіть осіб без громадянства. Наразі у нас є законодавча база для залучення іноземців до українського війська, безпосередньо до ВМС. Згідно з власним досвідом можу сказати, що крайній кандидат — це був громадянин Канади, який висловив бажання проходити військову службу", — розповідає т.в.о. нач. відділу комплектування з Центру рекрутингу ВМС ЗСУ Вадим Кіндсфатер.

Вадим Кіндсфатер про громадян, які доєднуються до війська. Фото: Новини.LIVE

Шлях кандидата

Після першого звернення до Центру для кандидата починається кількаетапний шлях — від консультації до безпосереднього оформлення на службу. На кожному з цих етапів його супроводжують рекрутери: пояснюють подальші кроки, допомагають із документами, проходженням ВЛК та іншими необхідними процедурами. Саме тому рекрутинг — повний супровід людини до моменту її вступу на службу.

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"На момент, коли кандидат приходить до центру, ми з ним спілкуємося, беремо у нього резюме, він розповідає про себе, надає інформацію, а ми вже передаємо її у військову частину. Командир підрозділу розглядає його кандидатуру. Якщо його навички та стан здоров’я відповідають вимогам, з ним спочатку спілкуються телефоном, потім відбувається особиста зустріч і йому пропонують певну посаду", — говорить Олександр Клаус рекрутер 3 Центру рекрутингу ВМС ЗСУ.

Олександр Клаус про шлях кандидата. Фото: Новини.LIVE

Психологічний супровід

Окремий етап рекрутингу — психологічний відбір. Тут важливо не просто зрозуміти, чи готова людина до служби, а й наскільки їй підходить конкретний напрямок. Під час тестування фахівці оцінюють адаптивність, стресостійкість, емоційну стабільність, мотивацію, здатність працювати в напружених умовах та взаємодіяти з колективом. Якщо бачать, що обрана спеціальність може бути для кандидата невдалою, разом із рекрутерами шукають інший варіант, де його навички та психологічні якості будуть доречнішими. Адже навіть людина, яка твердо вирішила служити, може мати сумніви й переживання перед тим, як зробити цей крок.

"Я не знаю, як це буде, чи далеко я буду від дому, скільки я буду бачити свою сім'ю і так далі, і тому подібні страхи. Бар'єром стає в основному сім'я. На сьогоднішній день в Україні дуже багато сімей, які виїжджають за територію України. І люди дуже за них переживають. І це їх дуже-дуже непокоїть", — коментує т.в.о. нач. психологічного відбору 3 Центру рекрутингу ВМС ЗСУ Сергій Букаров.

Сергій Букаров про страхи рекрутів. Фото: Новини.LIVE

За три роки роботи підрозділу серед кандидатів, яких вони відбирали, не було випадків самовільного залишення частини. Водночас психологи продовжують працювати з військовими й після того, як ті потрапляють до підрозділів. Якщо вже на місці з’ясовується, що людина не може виконувати певні завдання — наприклад, через особисті чи релігійні переконання не готова брати до рук зброю, — для неї намагаються знайти іншу посаду, де вона зможе бути корисною.

Рішення служити

Костянтину Гладкому 18 років. До цього він жив у Польщі, де планував здобувати вищу освіту, а до Одеси приїхав на канікули. Саме тут зрозумів, що не хоче залишатися за кордоном на постійній основі й хоче служити. Паралельно хлопець навчається на електромеханіка, тож у війську вирішив шукати напрямок, де зможе застосувати свій цивільний фах і водночас розвиватися далі. Саме тому обрав Військово-Морські Сили.

"Не те, що боявся, але я в цілому не розумів весь процес, що треба робити, які треба подбати документи, куди треба йти і так далі. І в цьому мені допоміг якраз таки рекрутинг, тому що взагалі не мав розуміння, що і як. Але хотілося піти в лави ЗСУ", — каже рекрут Костянтин Гладкий.

Костянтин Гладки про свій шлях. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні шлях до лав ЗСУ дедалі частіше починається з вибору професії, підрозділу, напрямку і того, як саме людина може застосувати свій досвід у війську. Хтось приходить уже з конкретним рішенням, а хтось лише на консультації розуміє, які можливості має. І саме рекрутинг дає змогу пройти цей шлях від першої консультації до конкретної посади на службі.

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