Набор в ВМС: путь кандидата от отбора до службы

Военнослужащие Военно-морских сил Вооружённых сил Украины. Иллюстративное фото: ВМС ВС Украины

Война вносит свои коррективы в повседневную жизнь каждого украинца. Вчерашние экономисты, менеджеры и консультанты сегодня становятся операторами дронов, инженерами, связистами. Но одно дело — принять решение пойти в армию, и совсем другое — понять, где именно твои знания и опыт могут понадобиться больше всего. Именно с этого для многих и начинается рекрутинг.

Журналисты Новини.LIVE посетили мероприятие, посвященное третьей годовщине 3-го Центра рекрутинга ВМС ВСУ, и узнали, как сегодня проходит отбор кандидатов, в ком больше всего нуждается армия и с чего начинается путь к службе.

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3-й Центр рекрутинга ВМС ВСУ

Сегодня в ВМС больше всего ищут мотивированных кандидатов с конкретными навыками. Особенно востребованы операторы беспилотных систем, технические специалисты и инженеры — за таких специалистов фактически соревнуются различные подразделения. При этом кандидат может сам выбрать конкретную должность и подразделение или обратиться к рекрутерам, которые помогут подобрать вариант с учетом его опыта и подготовки. В ВМС приходят и те, кто возвращается из-за рубежа, и женщины, которые сегодня служат в различных подразделениях

«Преимущество 3-го Центра рекрутинга, во-первых, — это лето, море и пляж, а во-вторых, это возможность проходить военную службу в рядах Военно-Морских Сил. Ведь Военно-морские Силы — это единственный вид Вооружённых сил, в котором есть все составляющие: и морская авиация, и корабельная составляющая, и морская пехота, и автомобильная техника, и логистика, и связь. То есть всё, что захочет наш кандидат, мы найдём в Военно-морских силах», — объясняет начальник отдела сопровождения рекрутинговых мероприятий ВМС ВСУ Виктор Самохин.

Виктор Самохин о преимуществах 3-го Центра рекрутинга ВМС ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Один из главных стереотипов о рекрутинге — что человек приходит в центр и фактически уже не влияет на то, куда его направят. В 3-м Центре набора ВМС подчеркивают, что кандидат может просто прийти на консультацию, узнать о доступных направлениях, обсудить свои навыки и пожелания и только после этого определиться с должностью. Здесь работают с различными специальностями и подразделениями, а сам визит к рекрутеру ни к чему не обязывает.

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Должность под кандидата

В Центр рекрутинга ВМС приходят люди с очень разным опытом и запросами. Среди кандидатов — мужчины и женщины, молодежь по программе «Контракт 18–24», люди с боевым опытом, гражданские специалисты и те, кто только определяется со своим направлением. Особым спросом сегодня пользуются специальности, связанные с современными технологиями: IT, беспилотные авиационные и роботизированные комплексы, беспилотные катера. В то же время в Центре подчеркивают, что возможности службы не ограничиваются только гражданами Украины.

«Хотелось бы подчеркнуть, что сам процесс рекрутинга — это привлечение на добровольной основе граждан Украины, граждан других государств и даже лиц без гражданства. В настоящее время у нас есть законодательная база для привлечения иностранцев в украинскую армию, непосредственно в ВМС. Исходя из собственного опыта могу сказать, что крайним кандидатом был гражданин Канады, выразивший желание пройти военную службу», — рассказывает и.о. начальника отдела комплектования Центра рекрутинга ВМС ВСУ Вадим Киндсфатер.

Вадим Киндсфатер о гражданах, вступающих в армию. Фото: Новини.LIVE

Путь кандидата

После первого обращения в Центр для кандидата начинается многоэтапный путь — от консультации до непосредственного зачисления на службу. На каждом из этих этапов его сопровождают рекрутеры: объясняют дальнейшие шаги, помогают с документами, прохождением ВЛК и другими необходимыми процедурами. Именно поэтому рекрутинг — это полное сопровождение человека до момента его поступления на службу.

«Когда кандидат приходит в центр, мы с ним общаемся, берем у него резюме, он рассказывает о себе, предоставляет информацию, а мы уже передаем её в воинскую часть. Командир подразделения рассматривает его кандидатуру. Если его навыки и состояние здоровья соответствуют требованиям, с ним сначала связываются по телефону, затем происходит личная встреча, и ему предлагают определенную должность», — говорит Александр Клаус, рекрутер 3-го Центра рекрутинга ВМС ВСУ.

Александр Клаус о пути кандидата. Фото: Новини.LIVE

Психологическое сопровождение

Отдельный этап рекрутинга — психологический отбор. Здесь важно не просто понять, готов ли человек к службе, но и насколько ему подходит конкретное направление. Во время тестирования специалисты оценивают адаптивность, стрессоустойчивость, эмоциональную стабильность, мотивацию, способность работать в напряженных условиях и взаимодействовать с коллективом. Если видно, что выбранная специальность может оказаться для кандидата неподходящей, вместе с рекрутерами ищут другой вариант, где его навыки и психологические качества будут более уместны. Ведь даже человек, твердо решивший служить, может испытывать сомнения и переживания перед тем, как сделать этот шаг.

«Я не знаю, как это будет, как далеко я буду от дома, как часто я буду видеть свою семью и так далее и тому подобные страхи. Барьером становится в основном семья. На сегодняшний день в Украине очень много семей, которые уезжают за пределы Украины. И люди очень за них переживают. И это их очень-очень беспокоит», — комментирует и.о. начальника отдела психологического отбора 3-го Центра рекрутинга ВМС ВСУ Сергей Букаров.

Сергей Букаров о страхах рекрутов. Фото: Новини.LIVE

За три года работы подразделения среди кандидатов, которых они отбирали, не было случаев самовольного оставления части. В то же время психологи продолжают работать с военными и после того, как те попадают в подразделения. Если уже на месте выясняется, что человек не может выполнять определённые задачи — например, из-за личных или религиозных убеждений не готов брать в руки оружие, — для него стараются найти другую должность, где он сможет принести пользу.

Решение служить

Константину Гладкому 18 лет. До этого он жил в Польше, где планировал получить высшее образование, а в Одессу приехал на каникулы. Именно здесь он понял, что не хочет оставаться за границей на постоянной основе и хочет служить. Параллельно парень учится на электромеханика, поэтому в армии решил искать направление, где сможет применить свою гражданскую специальность и одновременно развиваться дальше. Именно поэтому выбрал Военно-морские силы.

«Не то чтобы я боялся, но в целом я не понимал всего процесса: что нужно делать, какие документы нужно подготовить, куда нужно идти и так далее. И в этом мне помог именно рекрутинг, потому что я вообще не понимал, что и как. Но хотелось поступить на службу в ВСУ», — говорит новобранец Константин Гладкий.

Константин Гладкий о своём пути. Фото: Новини.LIVE

Сегодня путь в ряды ВСУ всё чаще начинается с выбора профессии, подразделения, направления и того, как именно человек может применить свой опыт в армии. Кто-то приходит уже с конкретным решением, а кто-то только на консультации понимает, какие у него есть возможности. И именно рекрутинг позволяет пройти этот путь от первой консультации до конкретной должности на службе.

Ранее Новини.LIVE писали, что, несмотря на российские атаки на юг Украины, морской коридор продолжает функционировать. Безопасность судоходства в украинских водах обеспечивают Военно-морские силы, морская охрана и другие подразделения Сил обороны. В то же время Россия пытается повысить риски для судовладельцев и затруднить работу украинских портов. Несмотря на это, суда продолжают заходить в украинские порты и выходить из них.

Также Новини.LIVE сообщали, что российский Черноморский флот подвергся ударам вблизи Новороссийска. Повреждения получили два фрегата и малый ракетный корабль «Буян-М», которые Россия использовала для атак на Украину. После вывода части кораблей из оккупированного Крыма Новороссийск стал одной из главных баз российского флота, однако и там суда остаются уязвимыми для украинских ударов. В ВМС отмечают, что после таких атак россияне будут пытаться усилить защиту мест базирования своих кораблей.