Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нові спалахи кору на Одещині — одна дитина померла

Нові спалахи кору на Одещині — одна дитина померла

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 09:34
Кір на Одещині 2025 — статистика випадків і щеплення
Хвора дитина з термометром. Фото: depositphotos

На Одещині знову фіксують спалахи кору. Загалом від початку року вже підтверджено майже півсотні випадків, серед них діти та навіть один летальний випадок.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Реклама
Читайте також:

Небезпечна хвороба

Протягом минулого тижня в Одесі зафіксували підозру на кір у 69-річного чоловіка, який не мав щеплення. Пацієнта лікують, а у вогнищі проводять профілактичні заходи..Всього з початку року на Одещині підтвердили 49 випадків кору. Серед них — 31 дитина. На жаль, один випадок завершився смертю малечі.

За даними лікарів, лише 18,4 % хворих мали дві дози вакцини, ще 14,3 % отримали одну дозу, а понад дві третини — взагалі не були щеплені. Найбільше випадків кору зафіксовано в Ізмаїльському районі — 24. Далі йдуть Одеський район із 18 випадками, Болградський із трьома, Білгород-Дністровський та Березівський — по два. Загалом кір поширився на п’яти районах і 14 громадах області. Водночас випадків паротиту, краснухи, дифтерії та правця на Одещині цього року не реєстрували.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині стрімко зростає кількість випадків COVID-19. Також ми повідомляли, що на Львівщині виявили ботулізм.

Одеса хвороба Одеська область Новини Одеси захворювання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації