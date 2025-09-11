Кір на Одещині 2025 — статистика випадків і щеплення

Хвора дитина з термометром. Фото: depositphotos

На Одещині знову фіксують спалахи кору. Загалом від початку року вже підтверджено майже півсотні випадків, серед них діти та навіть один летальний випадок.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Небезпечна хвороба

Протягом минулого тижня в Одесі зафіксували підозру на кір у 69-річного чоловіка, який не мав щеплення. Пацієнта лікують, а у вогнищі проводять профілактичні заходи..Всього з початку року на Одещині підтвердили 49 випадків кору. Серед них — 31 дитина. На жаль, один випадок завершився смертю малечі.

За даними лікарів, лише 18,4 % хворих мали дві дози вакцини, ще 14,3 % отримали одну дозу, а понад дві третини — взагалі не були щеплені. Найбільше випадків кору зафіксовано в Ізмаїльському районі — 24. Далі йдуть Одеський район із 18 випадками, Болградський із трьома, Білгород-Дністровський та Березівський — по два. Загалом кір поширився на п’яти районах і 14 громадах області. Водночас випадків паротиту, краснухи, дифтерії та правця на Одещині цього року не реєстрували.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині стрімко зростає кількість випадків COVID-19. Також ми повідомляли, що на Львівщині виявили ботулізм.