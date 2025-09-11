Видео
Новые вспышки кори в Одесской области — один ребенок умер

Новые вспышки кори в Одесской области — один ребенок умер

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 09:34
Корь в Одесской области 2025 - статистика случаев и прививки
Больной ребенок с термометром. Фото: depositphotos

В Одесской области снова фиксируют вспышки кори. Всего с начала года уже подтверждено почти полсотни случаев, среди них дети и даже один летальный случай.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Опасная болезнь

В течение прошлой недели в Одессе зафиксировали подозрение на корь у 69-летнего мужчины, который не имел прививки. Пациента лечат, а в очаге проводят профилактические мероприятия. Всего с начала года в Одесской области подтвердили 49 случаев кори. Среди них — 31 ребенок. К сожалению, один случай завершился смертью малышей.

По данным врачей, только 18,4% больных имели две дозы вакцины, еще 14,3% получили одну дозу, а более двух третей — вообще не были привиты. Больше всего случаев кори зафиксировано в Измаильском районе — 24. Далее следуют Одесский район с 18 случаями, Болградский с тремя, Белгород-Днестровский и Березовский — по два. В целом корь распространилась в пяти районах и 14 громадах области. В то же время случаев паротита, краснухи, дифтерии и столбняка в Одесской области в этом году не регистрировали.

Напомним, мы писали, что в Одесской области стремительно растет количество случаев COVID-19. Также мы сообщали, что на Львовщине обнаружили ботулизм.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
