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Новий дуплекс в Одесі — у кого купити дешевше

26 жовтня 2024 15:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Новий дуплекс в Одесі: де дешевше купити будинок біля моря
Дуплекс який продають в Одесі. Фото: OLX
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі на продаж виставлено новий дуплекс у популярному районі Таїрова. Він побудований за сучасним плануванням та має власне подвір’ям і вихід до моря в 15 хвилинах пішки.

Такий дуплекс на продаж журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.

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Що пропонують 

Цей двоповерховий будинок має загальну площу 70 м², включаючи дві кімнати та простору кухню-вітальню з виходом на подвір'я. Сучасне планування передбачає зручну зону відпочинку, місце для паркування автомобіля, а також ролети та паркан для забезпечення приватності. Будинок під оздоблення, з усіма підведеними комунікаціями та розведенням під сантехніку, готовий до ремонту. 

Скільки коштує та де дешевше

Зазначимо, що на платформі OLX агенція нерухомості продає цей будинок за $70 000, а ось уже приватний рієлтор просить за нього $65 000.

@visotyktatyana

Срочно продам дуплекс на Черниговской, 2эт, 2 комн, 2 с/у, 80м2, кухня-гостиная вода ,свет , в доме , газ рядом., гос акт#срочнаяпродажа #Дом 65000 у.е

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Скільки коштує однокімнатна квартира в Одесі

Ціни на однушку залежать від того, де саме розташоване житло. Найдорожчими будуть квартири у Приморському районі. Тут середня ціна становить від 25 до 35 тисяч доларів. У решті районів міста однокімнатна квартира коштує у середньому від 20 до 25 тисяч доларів. 

Нагадаємо, на ринку нерухомості Одеси з'явилася пропозиція для тих, хто хоче швидко і дешево стати одеситом. Також на продаж в одеській Молдаванці виставили квартиру на землі. Продавець налаштований заробити на ній 15 тисяч доларів. Щоправда, погоджується поторгуватися.

нерухомість ціни на квартири Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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