Новый дуплекс в Одессе: где дешевле купить дом у моря

Дуплекс, который продают в Одессе. Фото: OLX

В Одессе выставлен новый дуплекс в популярном районе Таирова. Он построен по современной планировке и имеет свой двор и выход к морю в 15 минутах пешком.

Такой дуплекс на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

Читайте также:

Что предлагают

Двухэтажный дом имеет общую площадь 70 м², включая две комнаты и просторную кухню-гостиную с выходом во двор. Современная планировка предусматривает удобную зону отдыха, парковку автомобиля, а также роллеты и забор для обеспечения приватности. Дом под отделку, со всеми подведенными коммуникациями и разведением под сантехнику, готов к ремонту.

Сколько стоит и где дешевле

Отметим, что на платформе OLX агентство недвижимости продает этот дом за $70 000, а вот уже частный риелтор просит за него $65 000.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где именно находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, на рынке недвижимости Одессы появилось предложение для тех, кто хочет быстро и дешево стать одесситом. Также на продажу в одесской Молдавии выставили квартиру на земле. Продавец настроен заработать на ней 15 тысяч долларов. Правда, соглашается поторговаться.