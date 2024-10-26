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Новый дуплекс в Одессе — у кого купить дешевле

26 октября 2024 15:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Новый дуплекс в Одессе: где дешевле купить дом у моря
Дуплекс, который продают в Одессе. Фото: OLX
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе выставлен новый дуплекс в популярном районе Таирова. Он построен по современной планировке и имеет свой двор и выход к морю в 15 минутах пешком.

Такой дуплекс на продажу журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

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Что предлагают

Двухэтажный дом имеет общую площадь 70 м², включая две комнаты и просторную кухню-гостиную с выходом во двор. Современная планировка предусматривает удобную зону отдыха, парковку автомобиля, а также роллеты и забор для обеспечения приватности. Дом под отделку, со всеми подведенными коммуникациями и разведением под сантехнику, готов к ремонту.

Сколько стоит и где дешевле

Отметим, что на платформе OLX агентство недвижимости продает этот дом за $70 000, а вот уже частный риелтор просит за него $65 000.

@visotyktatyana

Срочно продам дуплекс на Черниговской, 2эт, 2 комн, 2 с/у, 80м2, кухня-гостиная вода, свет, в доме, газ рядом., гос акт #срочная продажа #Дом 65000 у.е

♬ оригинальный звук – Archi

Сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Цены на однушку зависят от того, где именно находится жилье. Дорогими будут квартиры в Приморском районе. Здесь средняя цена составляет от 25 до 35 тысяч долларов. В остальных районах города однокомнатная квартира стоит в среднем от 20 до 25 тысяч долларов.

Напомним, на рынке недвижимости Одессы появилось предложение для тех, кто хочет быстро и дешево стать одесситом. Также на продажу в одесской Молдавии выставили квартиру на земле. Продавец настроен заработать на ней 15 тысяч долларов. Правда, соглашается поторговаться.

недвижимость цены на квартиры Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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