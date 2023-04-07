Новий очільник ГУНП в Одеській області: що про нього відомо

В нового керівника поліції 20 років досвіду

У п'ятницю, 7 квітня, Національна поліція України призначила нового тимчасового керівника Головного управління Національної поліції в Одеській області. Ним став полковник поліції Іван Жук, якого представив начальник Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції Сергій Кобець.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Іван Жук має багаторічний досвід роботи в поліції. Він очолював керівні посади у територіальних підрозділах поліції Миколаївської та Полтавської областей, а також працював у підрозділах апарату Головного управління Нацполіції в Миколаївській області. До цього він обіймав посаду начальника Солом’янського районного управління ГУНП у місті Києві.

Новий керівник ГУНП Іван Жук закликав підрозділи поліції Одещини до максимальних зусиль для забезпечення безпеки громадян та негайної реакції на їх звернення.

"У цей нелегкий для України час я хочу, щоб всі підрозділи поліції Одещини згрупувалися і зробили максимум для того, щоб кожна людина почувалася у безпеці і відчувала, що поруч завжди є поліція, яка прийде на допомогу", — зазначив Іван Жук.

Що відомо про нового очільника ГУНП

Іван Васильович Жук почав службу в органах внутрішніх справ у 2003 році як дільничний інспектор міліції у Миколаївському міському управлінні Управління МВС України в Миколаївській області. Протягом 2018-2020 років, він очолював Новоодеський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області.

Закінчив Національну академію внутрішніх справ у 2014 році. У 2020-2021 роках він був начальником Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

З жовтня 2021 року і до цього моменту, Іван Жук обіймав посаду начальника Солом'янського управління поліції ГУНП у місті Києві.

Нагадаємо, гуманітарний штаб Одеської області, який відповідав за надання допомоги військовим, змушений шукати нового керівника. Олексій Чорний, який очолював штаб до початку квітня 2023 року, заявив, що хоче зосередитися на іншій волонтерській діяльності.