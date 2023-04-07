Новый глава ГУНП в Одесской области: что о нем известно

У нового руководителя полиции 20 лет опыта

В пятницу, 7 апреля, Национальная полиция Украины назначила нового временного руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Им стал полковник полиции Иван Жук, который представил начальник Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Сергей Кобец.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Иван Жук имеет многолетний опыт работы в полиции. Он возглавлял руководящие должности в территориальных подразделениях милиции Николаевской и Полтавской областей, а также работал в подразделениях аппарата Главного управления Нацполиции в Николаевской области. До этого он занимал должность начальника Соломенского районного управления ГУНП в Киеве.

Новый руководитель ГУНП Иван Жук призвал подразделения полиции Одесщины к максимальным усилиям по обеспечению безопасности граждан и немедленной реакции на их обращение.

"В это нелегкое для Украины время я хочу, чтобы все подразделения полиции Одесчины сгруппировались и сделали максимум для того, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности и чувствовал, что рядом всегда есть полиция, которая придет на помощь", — отметил Иван Жук.

Что известно о новом руководителе ГУНП

Иван Васильевич Жук начал службу в органах внутренних дел в 2003 году в качестве участкового инспектора милиции в Николаевском городском управлении Управления МВД Украины в Николаевской области. В течение 2018-2020 годов он возглавлял Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

Окончил Национальную академию внутренних дел в 2014 году. В 2020-2021 годах он являлся начальником Кременчугского районного управления полиции ГУНП в Полтавской области.

С октября 2021 года и до этого момента Иван Жук занимал должность начальника Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве.

Напомним, гуманитарный штаб Одесской области, отвечавший за оказание помощи военным, вынужден искать нового руководителя. Возглавлявший штаб до начала апреля 2023 года Алексей Черный заявил, что хочет сосредоточиться на другой волонтерской деятельности.