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В Одесі приймають заявки на посаду голови гуманітарного штабу: чому змінюється керівник

4 квітня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ОВА розгляне кандидатів вже 10 квітня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Гуманітарний штаб Одеської області, який відповідав за надання допомоги військовим, змушений шукати нового керівника. Олексій Чорний, який очолював штаб до початку квітня 2023 року, заявив, що хоче зосередитися на іншій волонтерській діяльності.

Про це стало відомо під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса.

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ОВА вирішила, щоб гуманітарний штаб самостійно обрав кандидатів і запропонував їх владі. Заявки на посаду керівника приймають до п’ятниці 7 квітня включно, а вже в понеділок, 10 квітня, буде презентація кандидатур на розширеному засіданні з представниками Одеської військової адміністрації.

Своєю чергою, Олексій Чорний повідомив, що з частиною волонтерів гуманітарного штабу планує створити громадську організацію та більше зосередитися на допомозі військовим. 

"Ми плануємо займатися психологічною реабілітацією військових, підтримувати родини загиблих, і можливо, займатися питаннями розмінування. Ще хочемо зосередитися на навчанні кадрів для місцевих органів самоуправління, які працюватимуть на деокупованих територіях. Зокрема, на Донбасі та в Криму, тому що там буде складно знайти фахівців", — зазначив Олексій Чорний. 

Нагадаємо, в Одесі фізичне та психологічне здоров'я бійців Військово-морських сил України, які були в полоні або отримали поранення, відновлюють за допомогою коней. Їзда верхи корисна не лише для тіла, але й чудово сприяє емоційному розвантаженню, знімає м'язове напруження та поліпшує сон. Покращення військові відчувають вже після першого заняття.  Фахівці радять пройти весь курс реабілітації. Як іпотерапія допомагає українським військовим реабілітуватись після поранень, дізнавалися журналісти Новини.LIVE, які побували в одному з одеських Центрів реабілітації.  

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