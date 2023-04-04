В Одессе принимают заявки на должность главы гуманитарного штаба: почему меняется руководитель

ОВА рассмотрит кандидатов уже 10 апреля

Гуманитарный штаб Одесской области, отвечавший за оказание помощи военным, вынужден искать нового руководителя. Возглавлявший штаб до начала апреля 2023 года Алексей Черный заявил, что хочет сосредоточиться на другой волонтерской деятельности.

Об этом стало известно на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса.

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ОВА решила, чтобы гуманитарный штаб самостоятельно избрал кандидатов и предложил их властям. Заявки на должность руководителя принимают до пятницы 7 апреля включительно, а уже в понедельник, 10 апреля, будет представлена кандидатура на расширенном заседании с представителями Одесской военной администрации.

В свою очередь Алексей Черный сообщил, что с частью волонтеров гуманитарного штаба планирует создать общественную организацию и больше сосредоточиться на помощи военным.

"Мы планируем заниматься психологической реабилитацией военных, поддерживать семьи погибших, и возможно заниматься вопросами разминирования. Еще хотим сосредоточиться на обучении кадров для местных органов самоуправления, которые будут работать на деоккупированных территориях. В частности, на Донбассе и в Крыму, потому что там будет сложно найти специалистов", — отметил Алексей Черный.

Напомним, в Одессе физическое и психологическое здоровье бойцов Военно-морских сил Украины, которые были в плену или получили ранения, восстанавливают с помощью лошадей. Езда верха полезна не только для тела, но и отлично способствует эмоциональной разгрузке, снимает мышечное напряжение и улучшает сон. Улучшения военные ощущают уже после первого занятия. Специалисты рекомендуют пройти весь курс реабилитации. Как иппотерапия помогает украинским военным реабилитироваться после ранений, узнавали журналисты Новини.LIVE, побывавшие в одном из одесских центров реабилитации.