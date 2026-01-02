Новий рік в Одесі сто років тому очима ШІ: святкова історія міста

Новий рік в Одесі 100 років тому — яким побачив ШІ
Новий рік завжди був особливим днем для одеситів. Сто років тому місто святкувало яскраво та з душею, збираючи людей на вулицях і площах. Атмосфера поєднувала сніг, ялинки та веселощі, створюючи справжню зимову казку.
Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту пофантазували про те, як святкували Новий рік в Одесі 100 років тому.
Новорічна Дерибасівська
Вулиця вкрита снігом, люди елегантно вдягнені у зимові пальта та капелюхи. Пари танцюють просто посеред вулиці, а старовинні будівлі й магазини додають історичного шарму. У центрі стоїть велика ялинка з прикрасами, над нею висить транспарант "З Новим Роком". Кінна карета на задньому фоні підкреслює атмосферу давнього міста.
Приморський бульвар
На бульварі встановлять ялинку з банером "З Новим роком". Люди танцюють і гуляють засніженими доріжками, діти граються у снігу. Пам’ятник Дюку де Рішельє та архітектура будинків створюють автентичний вигляд центру Одеси. Світло гірлянд і падаючий сніг роблять свято особливо затишним і радісним.
Соборна площа
У центрі площі стоїть велика ялинка, поруч будиночок із самоваром і банер "З Новим роком!". Преображенський собор і монумент князю Воронцову підкреслюють історичний контекст. Люди в старовинному одязі прогулюються під снігом, створюючи відчуття справжнього святкового ранку столітньої давнини.
Вулиця Пушкінська
Центром вулиці стає велика ялинка з написом "З НОВИМ РОКОМ!". Засніжені дороги, кінні сани та святково вбрані люди доповнюють історичну атмосферу. Архітектура будинків з багатим декором відтворює стиль початку ХХ століття, а чорно-біла гамма фото підкреслює ностальгічний настрій.
Привокзальна площа
Площу прикрашають святкові ялинки та старовинні ліхтарі. Люди прогулюються, діти граються у снігу, а кінні екіпажі додають атмосфери. На задньому плані видно куполи православного собору.
Потьомкінські сходи
Потьомкінські сходи прикрасять великою ялинкою з написом "З Новим Роком!". Люди стоятимуть поруч і святкуватимуть, а на сходах прогуляються перехожі. Сніг підсилює зимову атмосферу свята. Сходи є однією з найвідоміших архітектурних пам’яток Одеси, символом міста та важливим історичним об’єктом.
