Україна
Головна Одеса Новий рік в Одесі 100 років тому — яким побачив ШІ

Новий рік в Одесі 100 років тому — яким побачив ШІ

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 06:33
Новий рік в Одесі сто років тому очима ШІ: святкова історія міста
Думська площа в Одесі сто років тому очима ШІ. Фото: Gemini

Новий рік завжди був особливим днем для одеситів. Сто років тому місто святкувало яскраво та з душею, збираючи людей на вулицях і площах. Атмосфера поєднувала сніг, ялинки та веселощі, створюючи справжню зимову казку.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту пофантазували про те, як святкували Новий рік в Одесі 100 років тому.

Новорічна Дерибасівська

Вулиця вкрита снігом, люди елегантно вдягнені у зимові пальта та капелюхи. Пари танцюють просто посеред вулиці, а старовинні будівлі й магазини додають історичного шарму. У центрі стоїть велика ялинка з прикрасами, над нею висить транспарант "З Новим Роком". Кінна карета на задньому фоні підкреслює атмосферу давнього міста.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Дерибасівська на Новий рік. Фото: Gemini

Приморський бульвар

На бульварі встановлять ялинку з банером "З Новим роком". Люди танцюють і гуляють засніженими доріжками, діти граються у снігу. Пам’ятник Дюку де Рішельє та архітектура будинків створюють автентичний вигляд центру Одеси. Світло гірлянд і падаючий сніг роблять свято особливо затишним і радісним.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Приморський бульвар у минулому. Фото: Gemini

Соборна площа

У центрі площі стоїть велика ялинка, поруч будиночок із самоваром і банер "З Новим роком!". Преображенський собор і монумент князю Воронцову підкреслюють історичний контекст. Люди в старовинному одязі прогулюються під снігом, створюючи відчуття справжнього святкового ранку столітньої давнини.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Новий рік на Соборній площі. Фото: Gemini

Вулиця Пушкінська

Центром вулиці стає велика ялинка з написом "З НОВИМ РОКОМ!". Засніжені дороги, кінні сани та святково вбрані люди доповнюють історичну атмосферу. Архітектура будинків з багатим декором відтворює стиль початку ХХ століття, а чорно-біла гамма фото підкреслює ностальгічний настрій.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Святкова вулиця Пушкінська. Фото: Gemini

Привокзальна площа

Площу прикрашають святкові ялинки та старовинні ліхтарі. Люди прогулюються, діти граються у снігу, а кінні екіпажі додають атмосфери. На задньому плані видно куполи православного собору.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Новорічна Привокзальна площа. Фото: Gemini

Потьомкінські сходи

Потьомкінські сходи прикрасять великою ялинкою з написом "З Новим Роком!". Люди стоятимуть поруч і святкуватимуть, а на сходах прогуляються перехожі. Сніг підсилює зимову атмосферу свята. Сходи є однією з найвідоміших архітектурних пам’яток Одеси, символом міста та важливим історичним об’єктом.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Потьомкінські сходи на Новий рік у минулому. Фото: Gemini

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким бачить штучний інтелект Різдво в Одесі 100 років тому. Також ми писали про те, що через ШІ можуть подорожчати телефони.

Одеса Одеська область Новий рік Новини Одеси штучний інтелект святкування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
