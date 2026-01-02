Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Новый год в Одессе 100 лет назад — каким увидел ИИ

Новый год в Одессе 100 лет назад — каким увидел ИИ

Дата публикации 2 января 2026 06:33
Новый год в Одессе сто лет назад глазами ИИ: праздничная история города
Думская площадь в Одессе сто лет назад глазами ИИ. Фото: Gemini

Новый год всегда был особенным днем для одесситов. Сто лет назад город праздновал ярко и с душой, собирая людей на улицах и площадях. Атмосфера сочетала снег, елки и веселье, создавая настоящую зимнюю сказку.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта пофантазировали о том, как праздновали Новый год в Одессе 100 лет назад.

Читайте также:

Новогодняя Дерибасовская

Улица покрыта снегом, люди элегантно одеты в зимние пальто и шляпы. Пары танцуют прямо посреди улицы, а старинные здания и магазины добавляют исторического шарма. В центре стоит большая елка с украшениями, над ней висит транспарант "С Новым Годом". Конная карета на заднем фоне подчеркивает атмосферу древнего города.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Дерибасовская на Новый год. Фото: Gemini

Приморский бульвар

На бульваре установят елку с баннером "С Новым годом". Люди танцуют и гуляют по заснеженным дорожкам, дети играют в снегу. Памятник Дюку де Ришелье и архитектура домов создают аутентичный вид центра Одессы. Свет гирлянд и падающий снег делают праздник особенно уютным и радостным.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Приморский бульвар в прошлом. Фото: Gemini

Соборная площадь

В центре площади стоит большая елка, рядом домик с самоваром и баннер "С Новым годом!". Преображенский собор и монумент князю Воронцову подчеркивают исторический контекст. Люди в старинных одеждах прогуливаются под снегом, создавая ощущение настоящего праздничного утра столетней давности.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Новый год на Соборной площади. Фото: Gemini

Улица Пушкинская

Центром улицы становится большая елка с надписью "С НОВЫМ ГОДОМ!". Заснеженные дороги, конные сани и празднично одетые люди дополняют историческую атмосферу. Архитектура домов с богатым декором воссоздает стиль начала ХХ века, а черно-белая гамма фото подчеркивает ностальгическое настроение.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Праздничная улица Пушкинская. Фото: Gemini

Привокзальная площадь

Площадь украшают праздничные елки и старинные фонари. Люди прогуливаются, дети играют в снегу, а конные экипажи добавляют атмосферы. На заднем плане видны купола православного собора.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Новогодняя Привокзальная площадь. Фото: Gemini

Потемкинская лестница

Потемкинскую лестницу украсят большой елкой с надписью "С Новым Годом!". Люди будут стоять рядом и праздновать, а по лестнице прогуляются прохожие. Снег усиливает зимнюю атмосферу праздника. Лестница является одним из самых известных архитектурных памятников Одессы, символом города и важным историческим объектом.

новий рік в Одесі 100 років тому очима ШІ
Потемкинская лестница на Новый год в прошлом. Фото: Gemini

Напомним, мы сообщали о том, каким видит искусственный интеллект Рождество в Одессе 100 лет назад. Также мы писали о том, что из-за ИИ могут подорожать телефоны.

Одесса Одесская область Новый год Новости Одессы искусственный интеллект празднование
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
