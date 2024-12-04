Новий рік в Одесі, програма святкувань

В Одесі монтують ялинку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

В Одесі завершують монтаж новорічної ялинки на Дерибасівській. Її відкриття заплановане на 6 грудня. Бюджетні кошти на святкові заходи не витрачали.

Про це розповів директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

Читайте також:

Урочисте відкриття новорічної ялинки заплановане на 6 грудня, день святого Миколая, о 17:30. Вхід вільний, запрошують одеситів, гостей міста й переселенців.

Директор департаменту культури Іван Ліптуга. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

"Буде святкова програма, організована муніципальним театром імені Саліка, і наші діти будуть виступати для всіх гостей", — повідомив Іван Ліптуга.

Також 6, 7 і 8 грудня концерти проходитимуть біля стадіону "Чорноморець" у парку Шевченка. У новорічну ніч загальноміських святкувань не буде. А ялинка на Дерибасівській стоятиме до середини січня.

В Одесі монтують ялинку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Гроші на ялинку

За словами посадовця, ані на встановлення ялинки, ані на інші святкові прикраси місто не витратило ні копійки.

"На ялинку не витрачено бюджетних коштів. Це ялинка, яка належить місту. Щорічно ми її встановлюємо силами наших комунальних служб", — розповів керівник департаменту.

Також Іван Ліптуга повідомив, що біля ялинки встановлять генератор потужністю у 9 кВт, який запитуватиме гірлянди.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVЕ запитували в одеситів, чи підтримують вони встановлення новорічної ялинки під час війни. Також ми писали про те, що головний символ зимових свят почали встановлювати у Києві.