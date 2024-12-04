Новый год в Одессе, программа празднований

В Одессе монтируют елку. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

В Одессе завершают монтаж новогодней елки на Дерибасовской. Ее открытие запланировано на 6 декабря. Бюджетные средства на праздничные мероприятия не тратили.

Об этом рассказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

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Торжественное открытие новогодней елки запланировано на 6 декабря, день святого Николая, в 17:30. Вход свободный, приглашают одесситов, гостей города и переселенцев.

Директор департамента культуры Иван Липтуга. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

"Будет праздничная программа, организованная муниципальным театром имени Салика, и наши дети будут выступать для всех гостей", — сообщил Иван Липтуга.

Также 6, 7 и 8 декабря концерты пройдут у стадиона "Черноморец" в парке Шевченко. В новогоднюю ночь общегородских празднований не будет. А елка на Дерибасовской будет стоять до середины января.

В Одессе монтируют елку. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Деньги на елку

По словам чиновника, ни на установку елки, ни на другие праздничные украшения город не потратил ни копейки.

"На елку не потрачено бюджетные средства. Это елка, которая принадлежит городу. Ежегодно мы ее устанавливаем силами наших коммунальных служб", — рассказал руководитель департамента.

Также Иван Липтуга сообщил, что возле елки установят генератор мощностью 9 кВт, который будет запрашивать гирлянды.

Напомним, журналисты Новини.LIVЕ спрашивали у одесситов, поддерживают ли они установку новогодней елки во время войны. Также мы писали, что главный символ зимних праздников начали устанавливать в Киеве.