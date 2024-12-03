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Свято наближається — у центрі Одеси встановлюють ялинку

3 грудня 2024 12:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В центрі Одеси встановлюють ялинку, фото
На Дерибасівській встановлюють ялинку. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На Дерибасівській почали монтувати головну новорічну ялинку Одеси. Відкрити її планують 6 грудня, на день святого Миколая. Думки одеситів щодо доцільності встановлення символа свята під час війни розходяться.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій і поспілкувалися з містянами.

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Що відомо про ялинку

В Одеській міськраді повідомили, що головна ялинка міста матиме 20 метрів у висоту й 9 метрів у ширину. Її верхівку традиційно увінчає різдвяна зірка. Поряд з ялинкою розмістять декілька новорічних фотозон. 

Свято наближається — у центрі Одеси встановлюють ялинку - фото 1
На Дерибасівській встановлюють ялинку. Фото: Новини.LIVE

"Цього року ялинка також буде прикрашена стилізованими елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою", — розповіли у мерії. 

Свято наближається — у центрі Одеси встановлюють ялинку - фото 2
На Дерибасівській встановлюють ялинку. Фото: Новини.LIVE

Що думають одесити 

Більшість опитаних нами перехожих до встановлення ялинки поставилися позитивно. На думку містян, у важкі часи важливо не занурюватися у депресію й відчувати позитивні емоції.

"Навіть під час війни людям потрібно добро і трішки радості", — говорить одеситка Марія. 

Свято наближається — у центрі Одеси встановлюють ялинку - фото 3
Одеситка Марія. Фото: Новини.LIVE

Втім, мешканці міста переважно проти масових розважальних заходів у центрі — в тому числі, з міркувань безпеки. Також багато питань виникає щодо того, чи варто витрачати гроші на святкування під час війни. Але майже всі сходяться на тому, що, принаймні найменшим одеситам у темні часи просто необхідно трошки світла і новорічної магії.

"Можливо, це не найбільш доцільне витрачання коштів, але загалом важливо дітям, які зараз в Україні, давати відчуття свята, зберегти психіку, щоби все було нормально", — впевнена одеситка Ганна.  

Зазначимо, що торік Одесі прикрашали до свята за позабюджетні кошти. Хто і як фінансує монтаж ялинки цього року, поки не повідомляється.

Нагадаємо, у Львові головну ялинку вже встановили. Також ми писали, де в Одеській області з'являться загальноміські новорічні дерева.

Одеса Новий рік новорічна ялинка Новини Одеси свято

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