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Праздник приближается — в центре Одессы устанавливают елку

3 декабря 2024 12:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В центре Одессы устанавливают елку, фото
На Дерибасовской устанавливают елку. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На Дерибасовской начали монтировать главную новогоднюю елку Одессы. Открыть ее планируют 6 декабря, в день святого Николая. Мнения одесситов по поводу целесообразности установления символа праздника во время войны расходятся.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте происшествия и пообщались с горожанами.

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Что известно о елке

В Одесском горсовете сообщили, что главная елка города будет 20 метров в высоту и 9 метров в ширину. Ее верхушку традиционно увенчает рождественская звезда. Рядом с елкой разместят несколько новогодних фотозон.

Праздник приближается — в центре Одессы устанавливают елку - фото 1
На Дерибасовской устанавливают елку. Фото: Новини.LIVE

"В этом году елка также будет украшена стилизованными элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой", — рассказали в мэрии.

Праздник приближается — в центре Одессы устанавливают елку - фото 2
На Дерибасовской устанавливают елку. Фото: Новини.LIVE

Что думают одесситы

Большинство опрошенных нами прохожих к установке елки отнеслись положительно. По мнению горожан, в трудные времена важно не погружаться в депрессию и испытывать положительные эмоции.

"Даже во время войны людям нужно добро и немного радости", — говорит одесситка Мария.

Праздник приближается — в центре Одессы устанавливают елку - фото 3
Одесситка Мария. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, жители города преимущественно против массовых развлекательных мероприятий в центре — в том числе из соображений безопасности. Также много вопросов возникает относительно того, стоит ли тратить деньги на празднование во время войны. Но многие сходятся на том, что, по крайней мере самым маленьким одесситам в темные времена просто необходимо немного света и новогодней магии.

"Возможно, это не самое целесообразное расходование средств, но вообще важно детям, которые сейчас в Украине, давать ощущение праздника, сохранить психику, чтобы все было нормально", — уверена одесситка Анна.

Отметим, что в прошлом году в Одессе украшали к празднику за внебюджетные средства. Кто и как финансирует монтаж елки в этом году, пока не сообщается.

Напомним, во Львове главную елку уже установили. Также мы писали, где в Одесской области появятся общегородские новогодние деревья.

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