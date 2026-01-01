Відео
Головна Одеса Новий рік в Одесі після війни — яким побачив його ШІ

Новий рік в Одесі після війни — яким побачив його ШІ

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 19:50
Новий рік в Одесі після війни: як відновлять святкування
Новий рік в Одесі біля Оперного театру. Фото: Gemini

Новий рік — одне з найулюбленіших свят українців. В Одесі до повномасштабного вторгнення святкували дуже яскраво й шумно. З початком активних бойових дій святкового настрою майже не немає. Після завершення війни місто знову зможе відчути зимову магію й повернути святкову атмосферу.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту уявили, яким може бути Новий рік в Одесі після війни.

Читайте також:

Святкова Дерибасівська

Дерибасівська стане головною святковою вулицею міста. Тут встановлять велику ялинку з синьо-жовтими гірляндами та кулями, а дерева по вулиці прикрасять ілюмінацією. Люди прогуляються сніговими доріжками, а над містом розпочнуть святкові феєрверки, відтворюючи атмосферу тепла й затишку.

Новий рік в Одесі після війни очима ШІ
Святкова Дерибасівська. Фото: Gemini

Біржова площа

На Біржовій площі біля Одеської міськради встановлять новорічну ялинку з українською символікою. Місце прикраситься святковими вогниками, великі дерева вкриє сніг. Люди збиратимуться біля ялинки, щоб відчути дух єдності та миру.

Новий рік в Одесі після війни очима ШІ
Біржова площа на Новий рік у майбутньому. Фото: Gemini

Диво на Ланжероні

На Ланжероні могла б з'явитися ялинка, яку прикрасили гірляндами та декораціями. Діти кататимуться на санчатах, а люди прогулюватимуться узбережжям у святковому вбранні. Над морем запускатимуть феєрверки, і відновиться легка та затишна атмосфера зимових свят.

Новий рік в Одесі після війни очима ШІ
Новорічне свято на Ланжероні. Фото: Gemini

Приморський бульвар

Приморський бульвар прикрасять великою ялинкою з українськими символами. Дерева та ліхтарі вкриють святковою ілюмінацією у вигляді птахів і колосків. Сніг, салюти та святкові кораблі створять мальовничий настрій, який нагадає, що місто повертається до життя й радості зимових свят.

Новий рік в Одесі після війни очима ШІ
Новий рік на Приморському бульварі. Фото: Gemini

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як святкували Різдво в Одесі 100 років тому очима ШІ. Також ми писали про те, як за допомогою штучного інтелекту створювати фото.

Одеса Одеська область Новий рік Новини Одеси штучний інтелект святкування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
