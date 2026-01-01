Новый год в Одессе после войны: как возобновят празднование: как возобновят празднование

Новый год в Одессе возле Оперного театра. Фото: Gemini

Новый год — один из самых любимых праздников украинцев. В Одессе до полномасштабного вторжения праздновали очень ярко и шумно. С началом активных боевых действий праздничного настроения почти нет. После завершения войны город снова сможет ощутить зимнюю магию и вернуть праздничную атмосферу.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта представили, каким может быть Новый год в Одессе после войны.

Праздничная Дерибасовская

Дерибасовская станет главной праздничной улицей города. Здесь установят большую елку с сине-желтыми гирляндами и шарами, а деревья по улице украсят иллюминацией. Люди прогуляются по снежным дорожкам, а над городом начнут праздничные фейерверки, воссоздавая атмосферу тепла и уюта.

Праздничная Дерибасовская, фото: Gemini

Биржевая площадь

На Биржевой площади возле Одесского горсовета установят новогоднюю елку с украинской символикой. Место украсится праздничными огоньками, большие деревья укроет снег. Люди будут собираться возле елки, чтобы почувствовать дух единства и мира.

Биржевая площадь на Новый год в будущем. Фото: Gemini

Чудо на Ланжероне

На Ланжероне могла бы появиться елка, которую украсили гирляндами и декорациями. Дети будут кататься на санках, а люди будут прогуливаться по побережью в праздничном наряде. Над морем будут запускать фейерверки, и восстановится легкая и уютная атмосфера зимних праздников.

Новогодний праздник на Ланжероне, фото: Gemini

Приморский бульвар

Приморский бульвар украсят большой елкой с украинскими символами. Деревья и фонари укроют праздничной иллюминацией в виде птиц и колосков. Снег, салюты и праздничные корабли создадут живописное настроение, которое напомнит, что город возвращается к жизни и радости зимних праздников.

Новый год на Приморском бульваре. фото: Gemini

