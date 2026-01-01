Новый год в Одессе после войны: как возобновят празднование: как возобновят празднование

Видео
Главная Одесса Новый год в Одессе после войны — каким увидел его ИИ

Дата публикации 1 января 2026 19:50
Новый год в Одессе возле Оперного театра. Фото: Gemini

Новый год — один из самых любимых праздников украинцев. В Одессе до полномасштабного вторжения праздновали очень ярко и шумно. С началом активных боевых действий праздничного настроения почти нет. После завершения войны город снова сможет ощутить зимнюю магию и вернуть праздничную атмосферу.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта представили, каким может быть Новый год в Одессе после войны.

Читайте также:

Праздничная Дерибасовская

Дерибасовская станет главной праздничной улицей города. Здесь установят большую елку с сине-желтыми гирляндами и шарами, а деревья по улице украсят иллюминацией. Люди прогуляются по снежным дорожкам, а над городом начнут праздничные фейерверки, воссоздавая атмосферу тепла и уюта.

Новий рік в Одесі після війни очима ШІ
Праздничная Дерибасовская, фото: Gemini

Биржевая площадь

На Биржевой площади возле Одесского горсовета установят новогоднюю елку с украинской символикой. Место украсится праздничными огоньками, большие деревья укроет снег. Люди будут собираться возле елки, чтобы почувствовать дух единства и мира.

Новий рік в Одесі після війни очима ШІ
Биржевая площадь на Новый год в будущем. Фото: Gemini

Чудо на Ланжероне

На Ланжероне могла бы появиться елка, которую украсили гирляндами и декорациями. Дети будут кататься на санках, а люди будут прогуливаться по побережью в праздничном наряде. Над морем будут запускать фейерверки, и восстановится легкая и уютная атмосфера зимних праздников.

Новий рік в Одесі після війни очима ШІ
Новогодний праздник на Ланжероне, фото: Gemini

Приморский бульвар

Приморский бульвар украсят большой елкой с украинскими символами. Деревья и фонари укроют праздничной иллюминацией в виде птиц и колосков. Снег, салюты и праздничные корабли создадут живописное настроение, которое напомнит, что город возвращается к жизни и радости зимних праздников.

Новий рік в Одесі після війни очима ШІ
Новый год на Приморском бульваре. фото: Gemini

Напомним, мы сообщали о том, как праздновали Рождество в Одессе 100 лет назад глазами ИИ. Также мы писали о том, как с помощью искусственного интеллекта создавать фото.

Одесса Одесская область Новый год Новости Одессы искусственный интеллект празднование
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
