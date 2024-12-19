Скільки коштує зустріти Новий рік в Одесі: витрати на проживання, святковий стіл та розваги

Одесити гуляють біля ялинки на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Новий рік вже на порозі, і саме час вирішувати, де та з ким провести цю магічну ніч. Якщо душа просить нових вражень і мріється про втечу до моря, щоб перше січня зустріти під шум хвиль, Одеса — ідеальний вибір! Але з пошуком житла краще поспішити: варіанти ще є, проте їхня кількість стрімко тане. Тож чим раніше визначитеся, тим швидше втілите свою святкову пригоду!

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні ціни по готелях та квартирах в Одесі на новорічну ніч.

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Бюджетні варіанти готелів

Якщо ви вирішили зустріти Новий рік в Одесі, то Південна Пальміра приготувала безліч варіантів для кожного — від бюджетного до розкішного. Залишається лише вибрати: зустрічати свято під мелодію морського прибою, насолоджуючись тишею і просторами, або зануритися в атмосферу галасливого центру, де вирує життя і кожен куточок міста дихає святковим настроєм. Так, двомісний номер з 30 грудня по 2 січня для невеликого бюджету може обійтися до трьох тисяч гривень:

з обслуговуванням номерів та без сніданків — 1800-2100 гривень;

з терасою та безкоштовним паркуванням — 2300-2800 гривень;

зі сніданками — 2500-3000 гривень;

Ціни на готелі економкласу.

Фото: скриншот

Ціни на готелі економкласу.

Фото: скриншот

Варто сказати, що майже не впливає на розцінки розташування готелю, як це часто відбувається в Одесі влітку. Тому все залежить лише від бажаного виду за вікном та вимог до транспортного сполучення.

Комфорт та люкс у готелях

Одеса також має варіанти для тих, хто шукає більше комфорту. Це затишні тризіркові та чотиризіркові готелі, де можна насолодитися високим рівнем сервісу та зручностями. Але й ціна відповідна — за три ночі доведеться заплатити від чотирьох до восьми тисяч гривень. Проте в такій атмосфері свято точно стане незабутнім! І тут вже треба врахувати розташування, бо в готелях біля моря на кілька сотень гривень обходиться ніч дорожче.

Ціни на готелі стандартного сегмента. Фото: скриншот

Ціни на готелі стандартного сегмента. Фото: скриншот

Але про відпочинок у них потрібно подбати завчасно, адже номери розлітаються як гарячі пиріжки. Тож можна сказати, що охочих зустріти Новий рік в Одесі дійсно вистачає.

Ціни на готелі стандартного сегмента. Фото: скриншот

Ну а для тих, хто хоче зустріти Новий рік по-королівськи, є лакшері-варіанти. Як кажуть, як зустрінеш свято — так і проведеш рік! Вартість таких пропозицій стартує від тридцяти тисяч гривень. Але за ці гроші ви отримаєте не лише сніданки та паркування, а й доступ до закритого басейну, сучасної спортивної зали та цілодобового бару прямо на території комплексу. Це справжній ідеальний варіант для тих, хто хоче провести свята без компромісів.

Ціни на готелі люкс сегмента.

Фото: скриншот

Квартира на Новий рік

Для тих, хто шукає більш бюджетний варіант для ночівлі, оренда квартири — чудове рішення. Пропозицій на ринку зараз вдосталь, але не варто зволікати: як кажуть власники, "квартири розлітаються як гарячі пиріжки". Це не дивно, адже ціни на подобову оренду наразі залишаються стабільними. Однак ближче до свят ситуація може змінитися, тож краще забронювати житло заздалегідь. Так, у найпопулярнішому Приморському районі міста можна знайти квартиру від 400 до 1500 гривень за добу. Вартість залежить від укомплектованості квартири та стану ремонту.

Вартість подобової оренди квартири в Одесі. Фото: скриншот

Вартість подобової оренди квартири в Одесі. Фото: скриншот

Оренда квартири в інших районах Одеси:

Київський район — від 350 до 700 гривень за ніч;

Хаджибейський район — від 300 до 1000 гривень за ніч;

Пересипський район — 450-900 гривень за ніч.

Вартість подобової оренди квартири у Пересипському районі.

Фото: скриншот

Але слід сказати, що ціна тут впливає також і на віддаленість від центру міста. Адже найчастіше на свята хочеться прогулятися прикрашеними вуличками, на яких вирує новорічний настрій та радість.

Святковий стіл

З житлом на святкові дні все зрозуміло, тепер час вирішити, де смачно поїсти, щоб спогади про відпочинок в Одесі були незабутніми. Багато кафе та ресторанів уже підготувалися до свят і оновили меню, додавши до нього традиційні новорічні страви: улюблене олів’є, оселедець під шубою та навіть холодець! А для охочих підготуватися завчасно у закладах можна замовити святкові бокси-меню. На щастя, Одеса пропонує різні варіанти за вартістю та наповненням.

Ресторан Nonna

Запечена качка з яблуками або буженина зі свинини (2 кг);

Лазанья (0,7 кг);

Олівʼє з телятиною та артишоками (0,7 кг);

Оселедець під шубою (0,7 кг);

Налисники з лососем (0,7 кг);

Форшмак (0,2 кг);

Хумус (0,2 кг);

Ікра з баклажанів (0,2 кг);

Оригінальна закуска (0,2 кг);

Торт "Наполеон" (1 кг).

Новорічне меню у ресторані Nonna. Фото: скриншот

У закладі зазначають, що такий фуршет розрахований на чотирьох-пʼять людей, а його вартість становить 4900 гривень. Такий бокс з їжею є одним з бюджетних варіантів до святкового столу.

City Buffet

Ще одним варіантом святкового ланчбокса є набір різноманітних страв у City Buffet. Він складається з девʼяти страв. До того ж, замовивши завчасно, можна отримати знижку 10%:

Качка фарширована (1,6 кг);

Свинина запечена (1 кг);

Голубці мʼясні (1,25 кг);

Риба фарширована (1,7 кг);

Млинці з сьомгою (630 г);

Форшмак з грінками (0,3 кг);

Оселедець під шубою (0,6 г);

Олівʼє (0,6 г);

Холодець (0,9 г).

Новорічне меню у ресторані CityBuffet. Фото: скриншот

Також компанія заохочує покупців замовляти такий бокс та оголошує розіграш навушників. Проте й ціна його вже трохи більша — 6935 гривень за готові страви.

Ресторан "Дача"

Ще одним варіантом, де можна замовити святкове меню як доставку, так і в самому ресторані, є "Дача". Але тут вже можна отримати страви з одеським колоритом.

Паштет з качиної печінки (550 г);

Олів'є з телячим язиком (1 кг);

Щука фарширована (1 кг);

Фарширована куряча шия (500 г);

Холодець із півня (500 г);

Тартар із оселедця (200 г);

Тюлька малосольна в олії (300 г);

Запечена качка, фарширована айвою (1,8 кг);

Мариновані лисички (300 г);

Печені перці в медовому маринаді з овечою бринзою (500 г);

Дачна хала (600 г);

Медовик із фундуком (1 кг);

Червоне вино (0,75 л).

Це один з найдорожчих варіантів, які пропонують одеські заклади, і вартує він 8500 гривень. Проте теж слід поспішити, бо кількість кошиків обмежена.

Новорічне меню у ресторані "Дача". Фото: скриншот

Варто сказати, що в кожному із закладів можна замовити усі позиції окремо. Таким чином вечеря на двох з гарніром, салатом, солодким та бокалом шампанського може обійтися від 1200 до 1800 гривень. А загалом, щоб зустріти Новий рік в Одесі на двох, потрібно мати в запасі мінімум чотири з половиною тисячі гривень. Це за умови, що ви витратите гроші лише на проживання та святковий стіл. А от якщо плануєте додати до поїздки трохи більше пригод — варто врахувати витрати на дорогу та розваги в самому місті. Південна Пальміра точно знайде чим вас захопити, але й гаманець має бути готовим до таких святкових викликів!

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