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Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

19 декабря 2024 21:37
Рвачова Анастасия - редактор
Сколько стоит встретить Новый год в Одессе: расходы на проживание, праздничный стол и развлечения
Одесситы гуляют у елки на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Новый год уже на пороге, и самое время решать, где и с кем провести эту магическую ночь. Если душа просит новых впечатлений и мечтает о побеге к морю, чтобы первое января встретить под шум волн, Одесса — идеальный выбор! Но с поиском жилья лучше поспешить: варианты еще есть, однако их количество быстро тает. Чем раньше определитесь, тем быстрее воплотите свое праздничное приключение!

Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные цены по гостиницам и квартирам в Одессе на новогоднюю ночь.

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Бюджетные варианты отелей

Если вы решили встретить Новый год в Одессе, то Южная Пальмира приготовила множество вариантов для каждого — от бюджетного до роскошного. Остается только выбрать: встречать праздник под мелодию морского прибоя, наслаждаясь тишиной и просторами, или окунуться в атмосферу шумного центра, где бурлит жизнь и каждый уголок города дышит праздничным настроением. Так, двухместный номер с 30 декабря по 2 января для небольшого бюджета может обойтись до трех тысяч гривен:

  • с обслуживанием номеров и без завтраков — 1800-2100 гривен;
  • с террасой и бесплатной парковкой — 2300-2800 гривен;
  • с завтраками — 2500-3000 гривен;
Цены на отели эконом класса. Фото: скриншот
Цены на гостиницы экономкласса. Фото: скриншот
Цены на гостиницы экономкласса. Фото: скриншот
Цены на гостиницы экономкласса. Фото: скриншот

Стоит сказать, что почти не влияет на расценки расположение гостиницы, как это часто происходит в Одессе летом. Поэтому все зависит только от желаемого вида за окном и требований транспортного сообщения.

Комфорт и люкс в отелях

Одесса также имеет варианты для ищущих больше комфорта. Это уютные трехзвездочные и четырехзвездочные отели, где можно насладиться высоким уровнем сервиса и удобствами. Но и цена соответствующая — за три ночи придется заплатить от четырех до восьми тысяч гривен. Однако в такой атмосфере праздник точно станет незабываемым! И здесь уже нужно учесть расположение, потому что в отелях у моря на несколько сотен гривен обходится ночь дороже.

Цены на отели стандартного сегмента. Фото: скриншот
Цены на отели стандартного сегмента. Фото: скриншот
Цены на отели стандартного сегмента. Фото: скриншот
Цены на отели стандартного сегмента. Фото: скриншот

Но об отдыхе в них нужно позаботиться раньше времени, ведь номера разлетаются как горячие пирожки. Так что можно сказать, что желающих встретить Новый год в Одессе действительно хватает.

Цены на отели люкс сегмента. Фото: скриншот
Цены на отели стандартного сегмента. Фото: скриншот

Ну а для тех, кто хочет встретить Новый год по-королевски, есть лакшери-варианты. Как говорится, как встретишь праздник — так и проведешь год! Стоимость таких предложений стартует от 30 тысяч гривен. Но за эти деньги вы получите не только завтраки и парковку, но и доступ к закрытому бассейну, современному спортивному залу и круглосуточному бару прямо на территории комплекса. Это настоящий идеальный вариант для тех, кто хочет провести праздник без компромиссов.

Цены на отели люкс сегмента. Фото: скриншот
Цены на отели люкс сегмента.
Фото: скриншот

Квартира на Новый год

Для тех, кто ищет более бюджетный вариант для ночевки, аренда квартиры — отличное решение. Предложений на рынке сейчас достаточно, но не стоит медлить: как говорят владельцы, "квартиры разлетаются как горячие пирожки". Это не удивительно, ведь цены на посуточную аренду остаются стабильными. Однако ближе к праздникам ситуация может измениться, поэтому лучше забронировать жилье заранее. Да, в самом популярном Приморском районе города можно найти квартиру от 400 до 1500 гривен в сутки. Стоимость зависит от укомплектованности квартиры и состояния ремонта.

Стоимость аренды квартиры в Одессе. Фото: скриншот
Стоимость аренды квартиры в Одессе. Фото: скриншот
Стоимость аренды квартиры в Одессе. Фото: скриншот
Стоимость аренды квартиры в Одессе. Фото: скриншот

Аренда квартиры в других районах Одессы:

  • Киевский район — от 350 до 700 гривен за ночь;
  • Хаджибейский район — от 300 до 1000 гривен за ночь;
  • Пересыпский район — 450-900 гривен за ночь.
Стоимость посуточной аренды квартиры в Пересыпском районе. Фото: скриншот
Стоимость посуточной аренды квартиры в Пересыпском районе. Фото: скриншот

Но следует сказать, что цена здесь влияет также и на удаленность от центра города. Ведь чаще всего на праздники хочется прогуляться по украшенным улочкам, на которых бурлит новогоднее настроение и радость.

Праздничный стол

С жильем на праздничные дни все понятно, теперь пора решить, где вкусно поесть, чтобы воспоминания об отдыхе в Одессе были незабываемыми. Многие кафе и рестораны уже подготовились к праздникам и обновили меню, добавив к нему традиционные новогодние блюда: любимое оливье, сельдь под шубой и даже холодец! А для желающих подготовиться раньше времени в заведениях можно заказать праздничные боксы-меню. К счастью, Одесса предлагает разные варианты по стоимости и наполнению.

Ресторан Nonna

  • Запеченная утка с яблоками или буженина из свинины (2 кг);
  • Лазанья (0,7 кг);
  • Оливье с телятиной и артишоками (0,7 кг);
  • Сельдь под шубой (0,7 кг);
  • Блинчики с лососем (0,7 кг);
  • Форшмак (0,2кг);
  • Хумус (0,2 кг);
  • Икра из баклажанов (0,2 кг);
  • Оригинальная закуска (0,2 кг);
  • Торт "Наполеон" (1 кг).
Новогоднее меню в ресторане Nonna. Фото: скриншот
Новогоднее меню в ресторане Nonna. Фото: скриншот

В заведении отмечают, что такой фуршет рассчитан на четыре-пять человек, а его стоимость составляет 4900 гривен. Такой бокс с едой является одним из бюджетных вариантов к праздничному столу.

City Buffet

Еще одним вариантом праздничного ланчбокса является набор разнообразных блюд в City Buffet. Он состоит из девяти блюд. К тому же, заказав заранее, можно получить скидку в 10%:

  • Утка фаршированная (1,6 кг);
  • Свинина запеченная (1 кг);
  • Голубцы мясные (1,25 кг);
  • Рыба фаршированная (1,7 кг);
  • Блинчики с семгой (630 г);
  • Форшмак с гренками (0,3 кг);
  • Сельдь под шубой (0,6 г);
  • Оливье (0,6 г);
  • Холодец (0,9 г).
Новогоднее меню в ресторане CityBuffet. Фото: скриншот
Новогоднее меню в ресторане CityBuffet. Фото: скриншот

Также компания поощряет покупателей заказывать такой бокс и объявляет розыгрыш наушников. Однако и цена его уже немного больше — 6935 гривен за готовые блюда.

Ресторан "Дача"

Еще одним вариантом, где можно заказать праздничное меню, как доставку, так и в самом ресторане, является "Дача". Но здесь уже можно получить блюда с одесским колоритом.

  • Паштет из утиной печени (550 г);
  • Оливье с телячьим языком (1 кг);
  • Щука фаршированная (1 кг);
  • Фаршированная куриная шея (500 г);
  • Холодец из петуха (500 г);
  • Тартар из сельди (200 г);
  • Тюлька малосольная в масле (300 г);
  • Запеченная утка, фаршированная айвой (1,8 кг);
  • Маринованные лисички (300 г);
  • Печеные перцы в медовом маринаде с овечьей брынзой (500 г);
  • Дачная хала (600 г);
  • Медовик с фундуком (1 кг);
  • Красное вино (0,75л).

Это один из самых дорогих вариантов, которые предлагают одесские заведения, и составляет он 8500 гривен. Однако тоже следует спешить, потому что количество корзин ограничено.

Новогоднее меню в ресторане "Дача". Фото: скриншот
Новогоднее меню в ресторане "Дача". Фото: скриншот

Стоит сказать, что в каждом заведении можно заказать все позиции отдельно. Таким образом, ужин на двоих с гарниром, салатом, сладким и бокалом шампанского может обойтись от 1200 до 1800 гривен. В общем, чтобы встретить Новый год в Одессе на двоих, нужно иметь в запасе минимум четыре с половиной тысячи гривен. Это при условии, что вы потратите деньги на проживание и праздничный стол. А вот если планируете добавить в поездку чуть больше приключений — стоит учесть расходы на дорогу и развлечения в самом городе. Южная Пальмира точно найдет чем вас увлечь, но и кошелек должен быть готов к таким праздничным вызовам!

Напомним, мы писали о том, что можно подарить своим друзьям на Новый год 2025 года.

Также мы писали, что в декабре, январе и феврале цены на проживание в отелях Буковеля растут. Чтобы оплатить свой отдых, необходимо запастись значительной суммой денег или заранее забронировать отельный номер.

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22:12 В Минздраве разъяснили порядок получения группы инвалидности

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