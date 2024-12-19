Сколько стоит встретить Новый год в Одессе: расходы на проживание, праздничный стол и развлечения

Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники
Новый год уже на пороге, и самое время решать, где и с кем провести эту магическую ночь. Если душа просит новых впечатлений и мечтает о побеге к морю, чтобы первое января встретить под шум волн, Одесса — идеальный выбор! Но с поиском жилья лучше поспешить: варианты еще есть, однако их количество быстро тает. Чем раньше определитесь, тем быстрее воплотите свое праздничное приключение!
Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные цены по гостиницам и квартирам в Одессе на новогоднюю ночь.
Бюджетные варианты отелей
Если вы решили встретить Новый год в Одессе, то Южная Пальмира приготовила множество вариантов для каждого — от бюджетного до роскошного. Остается только выбрать: встречать праздник под мелодию морского прибоя, наслаждаясь тишиной и просторами, или окунуться в атмосферу шумного центра, где бурлит жизнь и каждый уголок города дышит праздничным настроением. Так, двухместный номер с 30 декабря по 2 января для небольшого бюджета может обойтись до трех тысяч гривен:
- с обслуживанием номеров и без завтраков — 1800-2100 гривен;
- с террасой и бесплатной парковкой — 2300-2800 гривен;
- с завтраками — 2500-3000 гривен;
Стоит сказать, что почти не влияет на расценки расположение гостиницы, как это часто происходит в Одессе летом. Поэтому все зависит только от желаемого вида за окном и требований транспортного сообщения.
Комфорт и люкс в отелях
Одесса также имеет варианты для ищущих больше комфорта. Это уютные трехзвездочные и четырехзвездочные отели, где можно насладиться высоким уровнем сервиса и удобствами. Но и цена соответствующая — за три ночи придется заплатить от четырех до восьми тысяч гривен. Однако в такой атмосфере праздник точно станет незабываемым! И здесь уже нужно учесть расположение, потому что в отелях у моря на несколько сотен гривен обходится ночь дороже.
Но об отдыхе в них нужно позаботиться раньше времени, ведь номера разлетаются как горячие пирожки. Так что можно сказать, что желающих встретить Новый год в Одессе действительно хватает.
Ну а для тех, кто хочет встретить Новый год по-королевски, есть лакшери-варианты. Как говорится, как встретишь праздник — так и проведешь год! Стоимость таких предложений стартует от 30 тысяч гривен. Но за эти деньги вы получите не только завтраки и парковку, но и доступ к закрытому бассейну, современному спортивному залу и круглосуточному бару прямо на территории комплекса. Это настоящий идеальный вариант для тех, кто хочет провести праздник без компромиссов.
Квартира на Новый год
Для тех, кто ищет более бюджетный вариант для ночевки, аренда квартиры — отличное решение. Предложений на рынке сейчас достаточно, но не стоит медлить: как говорят владельцы, "квартиры разлетаются как горячие пирожки". Это не удивительно, ведь цены на посуточную аренду остаются стабильными. Однако ближе к праздникам ситуация может измениться, поэтому лучше забронировать жилье заранее. Да, в самом популярном Приморском районе города можно найти квартиру от 400 до 1500 гривен в сутки. Стоимость зависит от укомплектованности квартиры и состояния ремонта.
Аренда квартиры в других районах Одессы:
- Киевский район — от 350 до 700 гривен за ночь;
- Хаджибейский район — от 300 до 1000 гривен за ночь;
- Пересыпский район — 450-900 гривен за ночь.
Но следует сказать, что цена здесь влияет также и на удаленность от центра города. Ведь чаще всего на праздники хочется прогуляться по украшенным улочкам, на которых бурлит новогоднее настроение и радость.
Праздничный стол
С жильем на праздничные дни все понятно, теперь пора решить, где вкусно поесть, чтобы воспоминания об отдыхе в Одессе были незабываемыми. Многие кафе и рестораны уже подготовились к праздникам и обновили меню, добавив к нему традиционные новогодние блюда: любимое оливье, сельдь под шубой и даже холодец! А для желающих подготовиться раньше времени в заведениях можно заказать праздничные боксы-меню. К счастью, Одесса предлагает разные варианты по стоимости и наполнению.
Ресторан Nonna
- Запеченная утка с яблоками или буженина из свинины (2 кг);
- Лазанья (0,7 кг);
- Оливье с телятиной и артишоками (0,7 кг);
- Сельдь под шубой (0,7 кг);
- Блинчики с лососем (0,7 кг);
- Форшмак (0,2кг);
- Хумус (0,2 кг);
- Икра из баклажанов (0,2 кг);
- Оригинальная закуска (0,2 кг);
- Торт "Наполеон" (1 кг).
В заведении отмечают, что такой фуршет рассчитан на четыре-пять человек, а его стоимость составляет 4900 гривен. Такой бокс с едой является одним из бюджетных вариантов к праздничному столу.
City Buffet
Еще одним вариантом праздничного ланчбокса является набор разнообразных блюд в City Buffet. Он состоит из девяти блюд. К тому же, заказав заранее, можно получить скидку в 10%:
- Утка фаршированная (1,6 кг);
- Свинина запеченная (1 кг);
- Голубцы мясные (1,25 кг);
- Рыба фаршированная (1,7 кг);
- Блинчики с семгой (630 г);
- Форшмак с гренками (0,3 кг);
- Сельдь под шубой (0,6 г);
- Оливье (0,6 г);
- Холодец (0,9 г).
Также компания поощряет покупателей заказывать такой бокс и объявляет розыгрыш наушников. Однако и цена его уже немного больше — 6935 гривен за готовые блюда.
Ресторан "Дача"
Еще одним вариантом, где можно заказать праздничное меню, как доставку, так и в самом ресторане, является "Дача". Но здесь уже можно получить блюда с одесским колоритом.
- Паштет из утиной печени (550 г);
- Оливье с телячьим языком (1 кг);
- Щука фаршированная (1 кг);
- Фаршированная куриная шея (500 г);
- Холодец из петуха (500 г);
- Тартар из сельди (200 г);
- Тюлька малосольная в масле (300 г);
- Запеченная утка, фаршированная айвой (1,8 кг);
- Маринованные лисички (300 г);
- Печеные перцы в медовом маринаде с овечьей брынзой (500 г);
- Дачная хала (600 г);
- Медовик с фундуком (1 кг);
- Красное вино (0,75л).
Это один из самых дорогих вариантов, которые предлагают одесские заведения, и составляет он 8500 гривен. Однако тоже следует спешить, потому что количество корзин ограничено.
Стоит сказать, что в каждом заведении можно заказать все позиции отдельно. Таким образом, ужин на двоих с гарниром, салатом, сладким и бокалом шампанского может обойтись от 1200 до 1800 гривен. В общем, чтобы встретить Новый год в Одессе на двоих, нужно иметь в запасе минимум четыре с половиной тысячи гривен. Это при условии, что вы потратите деньги на проживание и праздничный стол. А вот если планируете добавить в поездку чуть больше приключений — стоит учесть расходы на дорогу и развлечения в самом городе. Южная Пальмира точно найдет чем вас увлечь, но и кошелек должен быть готов к таким праздничным вызовам!
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