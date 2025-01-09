Як в Одесі отримати витяг з реєстру ветеранів

Український військовий. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Відтепер ветерани війни в Одесі можуть отримати відомості з Єдиного державного реєстру через Центр надання адміністративних послуг. Щоби отримати послугу, слід завчасно записатися на прийом.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Як отримати відомості

Витяг з реєстру можна отримати в день звернення. Для цього слід надати наступні документи:

заява;

документ, зо посвідчує особу;

ідентифікаційний код.

Прийом документів на отримання даної послуги здійснюється у приміщенні ЦНАП (вул. Косовська, 2-Д) за попереднім записом до електронної черги або за номером 705-55-55.

Нагадаємо, цього року держава щоквартально платитиме учасникам війни по 1,5 тис. грн на заняття спортом. Оформити заявку можна буде онлайн. Також ми повідомляли, як ветеранам отримати грант від Ощадбанку.