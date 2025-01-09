Как в Одессе получить выписку из реестра ветеранов

Новый сервис для ветеранов в Одессе — как воспользоваться
Отныне ветераны войны в Одессе могут получить сведения из Единого государственного реестра через Центр предоставления административных услуг. Чтобы получить услугу, следует заблаговременно записаться на прием.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.
Как получить сведения
Выписку из реестра можно получить в день обращения. Для этого следует предоставить следующие документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
Прием документов на получение данной услуги осуществляется в помещении ЦПАУ (ул. Косовская, 2-Д) по предварительной записи в электронной очереди или по номеру 705-55-55.
Напомним, в этом году государство ежеквартально будет платить участникам войны по 1,5 тыс. грн на занятия спортом. Оформить заявку можно будет онлайн. Также мы сообщали, как ветеранам получить грант от Ощадбанка.
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