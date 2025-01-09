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Новый сервис для ветеранов в Одессе — как воспользоваться

9 января 2025 18:43
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как в Одессе получить выписку из реестра ветеранов
Украинский военный. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Отныне ветераны войны в Одессе могут получить сведения из Единого государственного реестра через Центр предоставления административных услуг. Чтобы получить услугу, следует заблаговременно записаться на прием.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Как получить сведения

Выписку из реестра можно получить в день обращения. Для этого следует предоставить следующие документы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;

Прием документов на получение данной услуги осуществляется в помещении ЦПАУ (ул. Косовская, 2-Д) по предварительной записи в электронной очереди или по номеру 705-55-55.

Напомним, в этом году государство ежеквартально будет платить участникам войны по 1,5 тыс. грн на занятия спортом. Оформить заявку можно будет онлайн. Также мы сообщали, как ветеранам получить грант от Ощадбанка.

Одесса ветераны административные услуги Новости Одессы военнослужащие

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