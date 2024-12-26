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Новий удар по окупантам у Криму — атаковане вкрадене РФ судно

26 грудня 2024 10:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Сили оборони України завдавати удар по окупантах у Криму, подробиці
Буксир "Федор Урюпин". Фото: informnapalm
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Український безпілотник вразив російський буксир "Федор Урюпин" у тимчасово окупованому Криму. Це судно належало Україні й було вкрадене росіянами під час анексії півострову.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

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Повідомлення про атаку. Фото: скриншот

Наслідки удару

Джерела каналу повідомляють, що безпілотник влетів у борт буксира вище ватерлінії. Судно не затонуло, але зазнало пошкоджень. Це сталося у бухті біля селища Чорноморське на Тарханкутському півострові на західному узбережжі Криму.

Українські військові поки не коментували це повідомлення.

Що відомо про судно

Буксир "Федор Урюпин" збудували у 2010 році. Під час окупації Криму у 2014 році його привласнили росіяни. У 2015 році РФ використовувала судно для буксирування бурових установок біля узбережжя півострову. Останнім часом, за інформацією "Кримського вітру", буксир не використовується.

Раніше ми повідомляли про потужні вибухи в окупованому Севастополі. Також ми розповідали про унікальну операцію Сил оборони України в Криму.

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