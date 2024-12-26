Силы обороны Украины наносят удар по оккупантам в Крыму, подробности

Буксир "Федор Урюпин". Фото: informnapalm

Украинский беспилотник поразил российский буксир "Федор Урюпин" во временно оккупированном Крыму. Это судно принадлежало Украине и было украдено россиянами во время аннексии полуострова.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Сообщение об атаке Фото: скриншот

Последствия удара

Источники канала сообщают, что беспилотник влетел в борт буксира выше ватерлинии. Судно не затонуло, но получило повреждения. Это случилось в бухте возле поселка Черноморское на Тарханкутском полуострове на западном побережье Крыма.

Украинские военные пока не комментировали это сообщение.

Что известно о судне

Буксир "Федор Урюпин" построили в 2010 году. Во время оккупации Крыма в 2014 году его присвоили россияне. В 2015 году РФ использовала судно для буксировки буровых установок у побережья полуострова. В последнее время, по информации "Крымского ветра", буксир не использовался.

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