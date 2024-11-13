В Одесі затримали майстра з ремонту телефонів — ошукав шістьох людей

Поліцейська допитує затриманого. Фото: поліція Одещини

Одесит розмістив на онлайн-платформі оголошення про швидкий і якісний ремонт телефонів. Отримавши гаджети на починку, майстер зникав. Тепер йому загрожує тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 13 листопада.

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Фальшивий майстер

Протягом тижня за оголошенням звернулися шестеро одеситів. "Майстер" призначав їм зустрічі у Приморському районі міста, забирав телефони й обіцяв подзвонити, щойно завершить ремонт. Після цього блокував номери клієнтів, а їхні гаджети продавав. Таким чином йому вдалося заробити майже 32 тис. грн. Зрозумівши, що їх ошукали, власники телефонів звернулися до поліції.

Покарання для шахрая

"Майстра" розшукали. У нього вилучили телефон з інформацією, що є доказом у справі. Також поліцейські знайшли один з проданих гаджетів і повернули власнику. Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, у Харкові судили ченця, який виманював гроші у віруючих. А на Одещині затримали чоловіка, який тричі продав одні й ті самі, при тому неіснуючі "жигулі".