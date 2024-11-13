В Одессе задержали мастера по ремонту телефонов — обманул шесть человек

Полицейский допрашивает задержанного. Фото: полиция Одесчины

Одессит разместил на онлайн-платформе объявления о быстром и качественном ремонте телефонов. Получив гаджеты на починку, мастер исчезал. Теперь ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 13 ноября.

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Фальшивый мастер

В течение недели за объявлением обратились шесть одесситов. "Мастер" назначал им встречи в Приморском районе города, забирал телефоны и обещал позвонить, как только завершит ремонт. После этого он блокировал номера клиентов, а их гаджеты продавал. Таким образом, ему удалось заработать почти 32 тыс. грн. Поняв, что их обманули, владельцы телефонов обратились в полицию.

Наказание для мошенника

"Мастера" разыскали. У него изъяли телефон с информацией, являющейся доказательством по делу. Также полицейские обнаружили один из проданных гаджетов и вернули владельцу. Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве. Ему грозит до трех лет заключения.

Напомним, в Харькове судили монаха, который выманивал деньги у верующих. А в Одесской области задержали мужчину, который трижды продал одни и те же, при этом несуществующие "жигули".