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Обережно, мінна небезпека: через шторм біля моря краще не гуляти

5 лютого 2023 17:10
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Шторм у Чорному морі може прибити до берега міни: застереження від міської влади.
Очікуються великі пориви вітру
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Морські хвилі стають все вище, тому слід чекати "сюрпризів". Шторм може прибити до берега міни.

Із застереженням до одеситів звернулася одеська мерія.

В Одесі та області очікуються пориви північного вітру, що сягатиме 15-20 м/с. Людей просять 6 лютого обмежити поїздки містом.

"Звертаємося до мешканців міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо осіб похилого віку, дітей та вагітних жінок. Просимо не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — зазначається в повідомленні.

Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Тому на пляжах перебувати небезпечно.

"Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування на узбережжі надто висока. Цілком ймовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться у зверненні мерії.

У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

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Правила поведінки під час стихійного лиха

  • Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обставини (час, напрямок руху та силу вітру), рекомендації про порядок дій.
  • Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
  • Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), обріжте сухі дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.
  • Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло заклейте, по можливості, захистіть віконницями або щитами.
  • Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні у дитячий садок та школу.
  • Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся в підвалі. 

Гарячі лінії 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, у січні Чорне море в Одесі неодноразово трощив  дерев'яну набережну на Ланжероні. Від ударів стихії балки вирвало з "корінням".

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