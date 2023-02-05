Шторм у Чорному морі може прибити до берега міни: застереження від міської влади.

Очікуються великі пориви вітру

Морські хвилі стають все вище, тому слід чекати "сюрпризів". Шторм може прибити до берега міни.

Із застереженням до одеситів звернулася одеська мерія.



В Одесі та області очікуються пориви північного вітру, що сягатиме 15-20 м/с. Людей просять 6 лютого обмежити поїздки містом.



"Звертаємося до мешканців міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо осіб похилого віку, дітей та вагітних жінок. Просимо не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — зазначається в повідомленні.



Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Тому на пляжах перебувати небезпечно.



"Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування на узбережжі надто висока. Цілком ймовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться у зверненні мерії.



У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Правила поведінки під час стихійного лиха

Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обставини (час, напрямок руху та силу вітру), рекомендації про порядок дій.

Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.

Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), обріжте сухі дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.

Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло заклейте, по можливості, захистіть віконницями або щитами.

Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні у дитячий садок та школу.

Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся в підвалі.

Гарячі лінії

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, у січні Чорне море в Одесі неодноразово трощив дерев'яну набережну на Ланжероні. Від ударів стихії балки вирвало з "корінням".