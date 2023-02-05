Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Осторожно, минная опасность: из-за шторма у моря лучше не гулять arrow

Осторожно, минная опасность: из-за шторма у моря лучше не гулять

5 февраля 2023 17:10
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Шторм в Черном море может прибить к берегу мины: оговорку от городских властей.
Ожидаются большие порывы ветра
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Морские волны становятся все выше, поэтому следует ждать "сюрпризов". Шторм может прибить к берегу мины.

С оговоркой к одесситам обратилась одесская мэрия.

В Одессе и области ожидаются порывы северного ветра, достигающего 15-20 м/с. Людей просят 6 февраля ограничить поездки по городу.

"Обращаемся к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Просим не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение ветвей и кабелей", — отмечается в сообщении.

Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Потому на пляжах находится не безопасно.

"Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность пребывания на побережье слишком высока. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в обращении мэрии.

В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Читайте также:

Правила поведения во время стихийного бедствия

  • Внимательно слушайте информацию по телевизору и радиоприемнику об обстоятельствах (время, направление движения и силе ветра), рекомендации о порядке действий.
  • Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, оказывайте помощь инвалидам, детям и старикам.
  • Уберите имущество со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут причинить вред вашему жилью, поставьте машину в гараж.
  • Плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные проемы; оконные стекла заклейте, по возможности, защитите ставнями или щитами.
  • Научите детей, как поступать во время стихийного бедствия. Не отправляйте их в такие дни в детский сад и школу.
  • Перейдите в более устойчивое капитальное здание, укройтесь в подвале.

Горячие линии

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, в январе Черное море в Одессе неоднократно крушил деревянную набережную на Ланжероне. От ударов стихии, балки вырвало с "корнями".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:49 Более 100 млн пользователей за два месяца: приложение ChatGPT стало самым популярным в мире

18:47 Враг перегруппировывает силы и ведет наступление на пяти направлениях, — Генштаб

18:23 Литва собрала шесть миллионов евро для Украины: что закупят на эти средства

Новина з фото

18:20 Немного мрачная, но несокрушимая: зимняя Одесса глазами Новини.LIVE

18:19 "Не обманывайте себя": в Украине прокомментировали "обещание" путина не убивать Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 февраля: Ракам — сильный стресс, Рыбам — финансовая прибыль

17:52 В Индии арестовали более двух тысяч мужчин за браки с несовершеннолетними

17:50 Одесские школьники пойдут на вынужденные каникулы на несколько дней: в чем причина

17:44 На территории россии действует секретный украинский батальон "Братство", — The Guardian

17:21 "Война — это чушь, а россию люблю": Депардье ошеломил новыми заявлениями о рф

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 февраля: Ракам — сильный стресс, Рыбам — финансовая прибыль

Новина з відео

16:02 В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали

Новина з відео

13:43 Катался с детской коляской на льду: на Полтавщине полицейские вытащили из проруби мужчину с младенцем

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Новина з відео

22:06 Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Новина з відео

19:23 Украинский книжный рынок сократился почти вдвое: надежда на возрождение есть, — Александр Красовицкий

Новина з відео

18:58 Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

Эксклюзив

09:24 Как изменятся цены на автозаправках в Украине после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Актуальное по теме

None 5 Февраль 18:50

Более 100 млн пользователей за два месяца: приложение ChatGPT стало самым популярным в мире

None 5 Февраль 18:47

Враг перегруппировывает силы и ведет наступление на пяти направлениях, — Генштаб

None 5 Февраль 18:44

Литва собрала шесть миллионов евро для Украины: что закупят на эти средства

None 5 Февраль 18:40

Немного мрачная, но несокрушимая: зимняя Одесса глазами Новини.LIVE

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB