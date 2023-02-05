Шторм в Черном море может прибить к берегу мины: оговорку от городских властей.

Ожидаются большие порывы ветра

Морские волны становятся все выше, поэтому следует ждать "сюрпризов". Шторм может прибить к берегу мины.

С оговоркой к одесситам обратилась одесская мэрия.



В Одессе и области ожидаются порывы северного ветра, достигающего 15-20 м/с. Людей просят 6 февраля ограничить поездки по городу.



"Обращаемся к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Просим не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение ветвей и кабелей", — отмечается в сообщении.



Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Потому на пляжах находится не безопасно.



"Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность пребывания на побережье слишком высока. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в обращении мэрии.



В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Правила поведения во время стихийного бедствия

Внимательно слушайте информацию по телевизору и радиоприемнику об обстоятельствах (время, направление движения и силе ветра), рекомендации о порядке действий.

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, оказывайте помощь инвалидам, детям и старикам.

Уберите имущество со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут причинить вред вашему жилью, поставьте машину в гараж.

Плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные проемы; оконные стекла заклейте, по возможности, защитите ставнями или щитами.

Научите детей, как поступать во время стихийного бедствия. Не отправляйте их в такие дни в детский сад и школу.

Перейдите в более устойчивое капитальное здание, укройтесь в подвале.

Горячие линии

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, в январе Черное море в Одессе неоднократно крушил деревянную набережную на Ланжероне. От ударов стихии, балки вырвало с "корнями".