Обережно на дорогах — в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки
12 грудня 2023 13:00
Люди біля водойми. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 13 грудня, в Одесі очікується погіршення погодних умов та густий туман. Через це у місті та області оголошено перший — жовтий — рівень небезпеки.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Видимість на автошляхах сягатиме 200-500 метрів, тому радимо утриматися від далеких поїздок за місто.
Рекомендації для пішоходів
- використовуйте верхній одяг чи головні убори з сітловідбивальними елементами;
- переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
- менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.
Екстрені лінії допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;
- Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;
- Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Нагадаємо, сьогодні, попри негоду у Чорному морі російський окупаційний флот продовжує бойове чергування біля берегів Кримського півострова. Наразі ракетоносіїв на рейді не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.
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