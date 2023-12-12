Обережно на дорогах — в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки

Люди біля водойми. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 грудня, в Одесі очікується погіршення погодних умов та густий туман. Через це у місті та області оголошено перший — жовтий — рівень небезпеки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Видимість на автошляхах сягатиме 200-500 метрів, тому радимо утриматися від далеких поїздок за місто.

Рекомендації для пішоходів

використовуйте верхній одяг чи головні убори з сітловідбивальними елементами;

переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;

менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

Екстрені лінії допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;

Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;

Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Нагадаємо, сьогодні, попри негоду у Чорному морі російський окупаційний флот продовжує бойове чергування біля берегів Кримського півострова. Наразі ракетоносіїв на рейді не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.