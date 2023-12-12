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Обережно на дорогах — в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки

12 грудня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Обережно на дорогах — в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки
Люди біля водойми. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 13 грудня, в Одесі очікується погіршення погодних умов та густий туман. Через це у місті та області оголошено перший — жовтий — рівень небезпеки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Видимість на автошляхах сягатиме 200-500 метрів, тому радимо утриматися від далеких поїздок за місто.

Рекомендації для пішоходів

  • використовуйте верхній одяг чи головні убори з сітловідбивальними елементами;
  • переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
  • менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

Екстрені лінії допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" —  15-01;
  • Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;
  • Департамент міського господарства (диспетчерська) —  (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Нагадаємо, сьогодні, попри негоду у Чорному морі російський окупаційний флот продовжує бойове чергування біля берегів Кримського півострова. Наразі ракетоносіїв на рейді не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

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