Осторожно на дорогах — в Одессе объявили желтый уровень опасности
12 декабря 2023 13:00
Люди у водоема. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 13 декабря, в Одессе ожидается ухудшение погодных условий и туман. Поэтому в городе и области объявлен первый — желтый — уровень опасности.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Видимость на дорогах будет достигать 200-500 метров, поэтому советуем воздержаться от дальних поездок за город.
Рекомендации для пешеходов
- используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;
- переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
- меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.
Экстренные линии помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
- Круглосуточная горячая линия Укравтодора — 067 400 60 80;
- Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Напомним, сегодня, несмотря на непогоду в Черном море, российский оккупационный флот продолжает боевое дежурство у берегов Крымского полуострова. В настоящее время ракетоносители на рейде не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.
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