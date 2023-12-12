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Осторожно на дорогах — в Одессе объявили желтый уровень опасности

12 декабря 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Осторожно на дорогах — в Одессе объявили желтый уровень опасности
Люди у водоема. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 13 декабря, в Одессе ожидается ухудшение погодных условий и туман. Поэтому в городе и области объявлен первый — желтый — уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Видимость на дорогах будет достигать 200-500 метров, поэтому советуем воздержаться от дальних поездок за город.

Рекомендации для пешеходов

  • используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;
  • переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
  • меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

Экстренные линии помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
  • Круглосуточная горячая линия Укравтодора — 067 400 60 80;
  • Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Напомним, сегодня, несмотря на непогоду в Черном море, российский оккупационный флот продолжает боевое дежурство у берегов Крымского полуострова. В настоящее время ракетоносители на рейде не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.

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