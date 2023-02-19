В Одесі шириться фейк, про загрозу витоку радіоактивних речовин: звинувачують українців.

Фейк подали як особисте повідомлення

Країна-агресорка б’є не лише ракетами, а намагається діяти зсередини суспільства. Черговий інформаційний "вкид" шириться мережею. Цього разу одеситів лякають ядерними відходами.



Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.



Фейкова інформація, щодо перебування в порту Чорноморська контейнера з ядерними відходити почала ширитись протягом дня 19 лютого. Згідно з нею, кілька днів тому українці відключили систему радіоактивного моніторингу "Бурштин". Таким чином громадян наштовхують на думку, що Україна спеціально "отруює" повітря ядерними випарами. Знімок екрана даного змісту подається, як особисте повідомлення до наближених структур порту. На дане повідомлення вже відреагували в Одеській ОВА.



"Дотримуватись інформаційної гігієни допоможуть три запитання, на які треба дати відповідь, читаючи новину: Чи не надто вона емоційна? Хто є джерелом цієї інформації? Чи є підтвердження цієї інформації в офіційних джерелах, або в авторитетних українських ресурсах", — прокоментував Сергій Братчук.

Правила визначання дезінформації

Прочитай . Спочатку важливо ознайомитись з інформацією, оцінити, чи це опис думки певної людини, чи використані офіційні дані, які вказують на те, що це факт.

. Спочатку важливо ознайомитись з інформацією, оцінити, чи це опис думки певної людини, чи використані офіційні дані, які вказують на те, що це факт. Перевір . Далі потрібно пошукати схожу інформацію в декількох різних джерелах для перевірки правдивості. Наприклад, передивитись офіційні сторінки міністерств та іноземні джерела, які висвітлюють дані з певної теми.

. Далі потрібно пошукати схожу інформацію в декількох різних джерелах для перевірки правдивості. Наприклад, передивитись офіційні сторінки міністерств та іноземні джерела, які висвітлюють дані з певної теми. Почекай. Перед тим як щось поширити на своїй сторінці, важливо зачекати деякий час. Бувають випадки, коли всі медіа публікують певну інформацію, яка виявляється неправдивою, або коли виставляють певний пост про допомогу, який теж може виявитись фейковим. Тож важливо зачекати певний час, щоб побачити, чи ця інформація є правдивою, та перевірити її ще раз.

Що робити, якщо поширив неправдиву інформацію:

1. Важливо не оцінювати людину та не критикувати, що вона зробила це навмисно.

2. Напишіть людині у приватні повідомлення, що, здається, пост містить дезінформацію. Додайте посилання на правдиву інформацію чи спростування написаної інформації.

3. Якщо ви не готові особисто спілкуватись з людиною, то можете поскаржитись на допис з відміткою "Неправдива інформація".