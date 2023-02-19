В Одессе ширится фейк, об угрозе утечки радиоактивных веществ: обвиняют украинцев.

Фейк подали как личное сообщение

Страна-агрессор бьет не только ракетами, но и пытается действовать изнутри общества. Очередной информационный "вброс" распространяется по сети. На этот раз одесситов пугают ядерными отходами.



Об этом сообщил советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук.





Фейковая информация о пребывании в порту Черноморского контейнера с ядерными отходами начала распространяться в течение дня 19 февраля. Согласно ей, несколько дней назад украинцы отключили систему радиоактивного мониторинга "Янтарь". Таким образом граждан наталкивают на мысль, что Украина специально отравляет воздух ядерными испарениями. Снимок экрана данного содержания представляется как личное сообщение к приближенным структурам порта. На это сообщение уже отреагировали в Одесской ОВА.



"Соблюдать информационную гигиену помогут три вопроса, на которые нужно дать ответ, читая новость: Не слишком ли она эмоциональна? Кто является источником этой информации? Есть ли подтверждение этой информации в официальных источниках, или в авторитетных украинских ресурсах", — прокомментировал Сергей Братчук.

Правила определения дезинформации

Прочти . Сначала важно ознакомиться с информацией, оценить, это описание мнения определенного человека, или использованы официальные данные, указывающие на то, что это факт.

. Сначала важно ознакомиться с информацией, оценить, это описание мнения определенного человека, или использованы официальные данные, указывающие на то, что это факт. Проверь . Далее нужно поискать схожую информацию в нескольких разных источниках для проверки правдивости. Например, просмотреть официальные страницы министерств и иностранные источники, освещающие данные по определенной теме.

. Далее нужно поискать схожую информацию в нескольких разных источниках для проверки правдивости. Например, просмотреть официальные страницы министерств и иностранные источники, освещающие данные по определенной теме. Подожди. Перед тем, как что-то распространить на своей странице, важно подождать некоторое время. Бывают случаи, когда все медиа публикуют определенную информацию, которая оказывается ложной или когда выставляют определенный пост о помощи, который тоже может оказаться фейковым. Поэтому важно подождать некоторое время, чтобы увидеть, эта информация правдива, и проверить ее еще раз.

Что делать, если распространил ложную информацию:

1. Важно не оценивать человека и не критиковать, что он сделал это намеренно.

2. Напишите человеку в частные сообщения, что, кажется, пост содержит дезинформацию. Разместите ссылку на правдивую информацию или опровержение написанной информации.

3. Если вы не готовы лично общаться с человеком, можете пожаловаться на сообщение с отметкой "Неправдивая информация".